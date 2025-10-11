BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί όπως πάντα με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής φιλοξενεί στο εξώφυλλό του μία διεθνούς φήμης προσωπικότητα, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου Όλιβερ Μίερς.

Ο κ. Μίερς μιλάει και φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το BHMAGAZINO με αφορμή την άφιξή του στην Αθήνα, για να σκηνοθετήσει την «Τζοκόντα» του Πονκιέλι στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μία αριστουργηματική όπερα που κάνει πρεμιέρα στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, με διακεκριμένους τραγουδιστές και την διάσημη Άννα Πιρότσι στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο BHMAGAZINO αυτής της Κυριακής, η ταλαντούχα και γοητευτική πάντα Μαρία Ναυπλιώτου, σε μια φωτογράφιση άκρως εντυπωσιακή.

Μέσα από τις σελίδες του ένθετου περιοδικού του ΒΗΜΑΤΟΣ, μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα γύρω από το περιβάλλον, τα εικαστικά, τα βιβλία, την μόδα, προσωπικότητες που άφησαν εποχή με την έντονη παρουσία και το έργο τους.

Το BHMAGAZINO για μια ακόμα εβδομάδα, είναι απλά σαγηνευτικό…

ΒΗΜΑGAZINO, αυτή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ