ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και όπως κάθε φορά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό | Τόμος Α’

Ήταν άραγε τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία αντιφάσεων; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της έκδοσης.

Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια – φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής – και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, το βιβλίο σκιαγραφεί την πολυπρισματική εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις. Από τις εκλογές του 1985 και την κορύφωση της δεξιάς-αντιδεξιάς διαίρεσης, έως τις νέες ανδρικές ταυτότητες, τα «καμάκια» και τα σκυλάδικα, το έργο προσφέρει ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης και ανάλυσης.

Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο αποκωδικοποιούνται, δίνοντας στον αναγνώστη τα εργαλεία για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την κληρονομιά που αυτό άφησε στο παρόν.

Ελληνική Κουζίνα

Ένα τεύχος αφιερωμένο στις πιο λαχταριστές μακαρονάδες – από τις παραδοσιακές με κόκορα ή μοσχαράκι μέχρι τις γρήγορες και απολαυστικές εκδοχές που σώζουν την ημέρα.

Με οδηγό τη νοσταλγία αλλά και τη δημιουργικότητα, το τεύχος ξεδιπλώνει όλα τα μυστικά των ζυμαρικών. Αγαπημένοι σεφ μοιράζονται εύκολες συνταγές για κάθε γούστο, ιδέες για φαγητά που γίνονται σε ένα μόνο σκεύος και βγαίνουν στο λεπτό, comfort πιάτα για μετά το γραφείο, καθώς και πρακτικές συμβουλές για να συνδυάζουμε το κάθε ζυμαρικό με το σωστό ελληνικό τυρί.

Παράλληλα, τιμούμε τα παραδοσιακά ελληνικά ζυμαρικά που έχουν κερδίσει τις καρδιές των εστιατόρων, αποθεώνουμε τα μακαρόνια με κιμά –ίσως το πιο αγαπημένο φαγητό της θαλπωρής και της οικογένειας– και τολμάμε γλυκές ιταλικές δημιουργίες που φαίνονται δύσκολες αλλά δεν είναι.

Και επειδή η γεύση δεν σταματά στο σπίτι, το τεύχος μάς ταξιδεύει: στις καλύτερες διευθύνσεις για πίτσα στο χέρι, σε τρατορίες και σπριτσερίες της Αθήνας, σε ένα ξεχωριστό εστιατόριο στην Καρδίτσα, αλλά και στον κόσμο των φυσικών κρασιών που απογειώνουν κάθε τραπέζι.

ΟΠΑ NEWS

Δημιουργώντας αξία για το μέλλον: Ένα αφιέρωμα της εφημερίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Λογιστική και την Χρηματοκοοικονομική στη νέα εποχή.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό του τεύχους είναι το πολυσυζητημένο ζεύγος Νικολά Σαρκοζί-Κάρλα Μπρούνι. Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, βρίσκεται ως γνωστό στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα πολιτικοοικονομικά σκάνδαλα που γνώρισε ποτέ η χώρα του. Αντιμετωπίζει εγκλεισμό στις φυλακές, με την πάντα ωραία Κάρλα, super model, γόνο πλούσιας ιταλικής οικογένειας, να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του. Διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον story, για μια μυθική, κινηματογραφικού τύπου ζωή που είχε άδοξο φινάλε.