Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Ο Α’ τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό» έρχεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μαζί με το ΒΗΜΑ.
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, μαζί με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό». Ένα έργο που επιχειρεί να φωτίσει τη δεκαετία που καθόρισε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά μας.
Ήταν άραγε τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία αντιφάσεων; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της έκδοσης.
Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια –φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής– και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, το βιβλίο σκιαγραφεί την πολυπρισματική εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις. Από τις εκλογές του 1985 και την κορύφωση της δεξιάς-αντιδεξιάς διαίρεσης, έως τις νέες ανδρικές ταυτότητες, τα «καμάκια» και τα σκυλάδικα, το έργο προσφέρει ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης και ανάλυσης.
Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο αποκωδικοποιούνται, δίνοντας στον αναγνώστη τα εργαλεία για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την κληρονομιά που αυτό άφησε στο παρόν.
Όπως σημειώνει ο επιμελητής Βασίλης Βαμβακάς, «το λεξικό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και θέλουν να μετατρέψουν τη νοσταλγία τους σε συγκροτημένη μνήμη, κατανοώντας το παρόν χωρίς να εξιδανικεύουν ή να δαιμονοποιούν το παρελθόν τους».
Ένα βιβλίο που μετατρέπει τις αναμνήσεις σε γνώση και μας προσκαλεί να ξαναδιαβάσουμε τη δεκαετία του ’80 με καθαρό βλέμμα.
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο πρώτος τόμος μόνο με ΤΟ ΒΗΜΑ
