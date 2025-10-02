Ελληνική Κουζίνα: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και φέρνει έναν αέρα Ιταλίας

Το νέο τεύχος του περιοδικού «Ελληνική Κουζίνα», που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, είναι αφιερωμένο στις πιο λαχταριστές μακαρονάδες – από τις παραδοσιακές με κόκορα ή μοσχαράκι μέχρι τις γρήγορες και απολαυστικές εκδοχές που σώζουν την ημέρα.

Με οδηγό τη νοσταλγία αλλά και τη δημιουργικότητα, το τεύχος ξεδιπλώνει όλα τα μυστικά των ζυμαρικών. Αγαπημένοι σεφ μοιράζονται εύκολες συνταγές για κάθε γούστο, ιδέες για φαγητά που γίνονται σε ένα μόνο σκεύος και βγαίνουν στο λεπτό, comfort πιάτα για μετά το γραφείο, καθώς και πρακτικές συμβουλές για να συνδυάζουμε το κάθε ζυμαρικό με το σωστό ελληνικό τυρί.

Παράλληλα, τιμούμε τα παραδοσιακά ελληνικά ζυμαρικά που έχουν κερδίσει τις καρδιές των εστιατόρων, αποθεώνουμε τα μακαρόνια με κιμά –ίσως το πιο αγαπημένο φαγητό της θαλπωρής και της οικογένειας– και τολμάμε γλυκές ιταλικές δημιουργίες που φαίνονται δύσκολες αλλά δεν είναι.

Και επειδή η γεύση δεν σταματά στο σπίτι, το τεύχος μάς ταξιδεύει: στις καλύτερες διευθύνσεις για πίτσα στο χέρι, σε τρατορίες και σπριτσερίες της Αθήνας, σε ένα ξεχωριστό εστιατόριο στην Καρδίτσα, αλλά και στον κόσμο των φυσικών κρασιών που απογειώνουν κάθε τραπέζι.

Η Ελληνική Κουζίνα Οκτωβρίου είναι ένας ύμνος στη μακαρονάδα, μια πρόσκληση σε γιορτή και απόλαυση, ένα τεύχος που δεν πρέπει να λείψει από κανένα κυριακάτικο τραπέζι.

Κυκλοφορεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ