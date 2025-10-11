Βόλος: Όχημα έπεσε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα
Ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο, όταν αυτοκίνητο έπεσε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα, με τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται από το σημείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα, στο ύψος της Ιωλκού.
Άγνωστο πώς το όχημα βρέθηκε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως και οι λόγοι για τους οποίους οι δύο επιβαίνοντες — ένας άνδρας, που φέρεται να ήταν ο οδηγός, και μία γυναίκα, η συνοδηγός — τράπηκαν σε φυγή μετά το περιστατικό.
Οι επιβάτες εντοπίστηκαν σύντομα από αστυνομικούς της Τροχαίας Βόλου, ενώ στο σημείο είχε σπεύσει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στο όχημα, αναφέρει η ΕΡΤ.
Η Τροχαία Βόλου συνεχίζει την έρευνα για την ακριβή αιτία της εκτροπής και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
- Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
- Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
- Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
- Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
- Μετά το Νόμπελ: Η Σουηδική Ακαδημία μας ξεναγεί στα κωμικοτραγικά «μονοπάτια» του Λάσλο Κρασναχορκάι
- Δανία – Ελλάδα: Με 2.000 φιλάθλους στο «Πάρκεν» η Εθνική (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις