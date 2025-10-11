Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα, στο ύψος της Ιωλκού.

Άγνωστο πώς το όχημα βρέθηκε στην κοίτη του ποταμού Κραυσίδωνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως και οι λόγοι για τους οποίους οι δύο επιβαίνοντες — ένας άνδρας, που φέρεται να ήταν ο οδηγός, και μία γυναίκα, η συνοδηγός — τράπηκαν σε φυγή μετά το περιστατικό.

Οι επιβάτες εντοπίστηκαν σύντομα από αστυνομικούς της Τροχαίας Βόλου, ενώ στο σημείο είχε σπεύσει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στο όχημα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η Τροχαία Βόλου συνεχίζει την έρευνα για την ακριβή αιτία της εκτροπής και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.