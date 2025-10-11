magazin
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Fizz 11 Οκτωβρίου 2025 | 20:30

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας [World Gurning Championships] στην κωμόπολη Έγκρεμοντ της βόρειας Αγγλίας είναι μια πολύ παλιά και πολύ παράδοξη υπόθεση και ένα κάλεσμα όπου οι συμμετέχοντες γιορτάζουν μια παράδοση αιώνων με χιούμορ, εντυπωσιακές παραμορφώσεις και αποθέωση του παράδοξου.

Από την κληρονομιά του Μεσαιωνικού Crab Fair μέχρι την ενθάρρυνση για «άγριους, ζωώδεις θορύβους» επί σκηνής, αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα, η χαλαρότητα και η έλλειψη ντροπής αποτελούν τα βασικά συστατικά για να αναδειχθεί η πιο αποκρουστική, γελοία, γκροτέσκα, αστεία και άσχημη φάτσα του κόσμου γράφουν οι New York Times.

Η τέχνη της γκριμάτσας [gurning] είναι στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται κάθε φθινόπωρο στην πόλη Έγκρεμοντ της βόρειας Αγγλίας, στην περιοχή Lake District.

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της φθινοπωρινής Έκθεσης Άγριων Μήλων του Έγκρεμοντ [Egremont Crab Fair], η οποία καθιερώθηκε το μακρινό 1267 από τον Βασιλιά Ερρίκο Γ’.

Το πρωτάθλημα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, με ρίζες στις γκριμάτσες που έκαναν οι άνθρωποι καθώς δάγκωναν τα ξινά άγρια μήλα του φεστιβάλ

YouTube thumbnail

Οι κανόνες είναι εξίσου απλοί όσο και παράξενοι σημειώνουν οι NYT.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν την πιο εκκεντρική γκριμάτσα τους μέσα από ένα κολάρο αλόγου, γνωστό τοπικά ως baffin.

Απαγορεύεται η χρήση χεριών, τεχνητών βοηθημάτων ή υπερβολικού μακιγιάζ.

Επιτρέπεται, ωστόσο, να εντείνουν το δραματικό αποτέλεσμα της γκριμάτσας τους «με το να χτυπιούνται στη σκηνή και να κάνουν άγριους, ζωώδεις θορύβους», σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Οι κριτές αξιολογούν τους συμμετέχοντες με βάση το «βαθμό αποκρουστικότητας της γκριμάτσας και το πόσο αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους».

Σύμφωνα με τους διαγωνιζόμενους, οι πιο καλοί και πιθανοί νικητές του διαγωνισμού αντι-καλλιστείων είναι «άνθρωποι δημιουργικοί, με εύκαμπτους μύες προσώπου και θράσος».

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το gurning χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και έχει τις ρίζες του στις γκριμάτσες που έκαναν οι άνθρωποι όταν δάγκωναν τα ξινά άγρια μήλα [crab] από τα οποία πήρε το όνομά του το φεστιβάλ.

Το φετινό πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, ανέδειξε νέες και παλιές ιστορίες επιτυχίας.

Οι κριτές αξιολογούν τις συμμετοχές με βάση το πόσο αποκρουστική είναι η γκριμάτσα και το πόσο αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου

Ο Άντριαν Ζιβελόγκι είναι ένας 58χρονος βετεράνος από το Κόβεντρι της Αγγλίας που ασχολείται με το gurning εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Αρχικά ήθελε να κερδίσει το ρεκόρ Γκίνες για την «πιο μακριά τρίχα αυτιού», αλλά στράφηκε στη γκριμάτσα, καθώς δεν ήθελε να κυκλοφορεί με μακριές τρίχες στα όργανα ακοής του.

Όπως αποδείχτηκε, το γεγονός ότι του έλειπαν δόντια (τα οποία μάλιστα έβγαλε για δραματικό αποτέλεσμα) ήταν ένα πλεονέκτημα για πιο ακραίες γκριμάτσες.

Η 38χρονη πρωταθλήτρια Κλερ Λίστερ, εργαζόμενη σε πυρηνική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, αγωνίζεται από παιδί, αλλά έκανε ένα διάλειμμα στα εφηβικά της χρόνια «για να μη φαίνεται αντι-κουλ».

Η Λίστερ επέστρεψε το 2013, όταν την έβαλε η αδελφή της για πλάκα, και έκτοτε έχει κερδίσει το γυναικείο βραβείο εννέα φορές, συμπεριλαμβανομένου του περσινού.

Η Στέφανι Νγκουέντια, 36, εργαζόμενη στον τομέα της υγείας μετακόμισε στο Lake District από τη Γαλλία πριν από δύο χρόνια και παρασύρθηκε στον διαγωνισμό από τον σύζυγό της. Αρχικά δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε, βρίσκοντας το «γελοίο», ωστόσο η φιλόξενη ατμόσφαιρα την κέρδισε.

«Όλο αυτό ήταν φανταστικό. Το λατρεύω. Είμαι χαρούμενη», δήλωσε μετά την αποχώρησή της από τη σκηνή.

Η 11χρονη Κένταλ Λίστερ, κόρη της  Κλερ Λίστερ κέρδισε φέτος την πρώτη θέση στο junior event, προσθέτοντας ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή της φαμίλιας, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο είναι οικογενειακό.

Ο 42χρονος Ράιαν Μπάρτον, πρώην junior πρωταθλητής στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είχε εγκαταλείψει τον διαγωνισμό μετά τη θητεία του στον Βρετανικό Στρατό και τον θάνατο του θείου του, Πίτερ Τζάκμαν (θρύλος του gurning με πολλαπλές νίκες).

Φέτος, οι δύο του κόρες, 7 και 9 ετών, τον πίεσαν να συμμετάσχει. Ο Μπάρτον κέρδισε την πρώτη θέση στους άνδρες και ανέβασε τις κόρες του στη σκηνή, δηλώνοντας: «Δύο χαρούμενα κορίτσια, αυτό είναι το νόημα. Ο θείος μου θα χαιρόταν πολύ να το ακούσει».

Ο βετεράνος Άντριαν Ζιβελόγκι βγάζει τα ψεύτικα δόντια του στη σκηνή, δηλώνοντας ότι έχει καίριο πλεονέκτημα για ακραίες παραμορφώσεις

YouTube thumbnail

Όπως και ο νικητής Μπάρτον, πολλοί διαγωνιζόμενοι μπαίνουν αυθόρμητα στο παιχνίδι. Η συμμετοχή του Ρόμπι Καρ, 30 ετών, ξεκίνησε μετά από μερικά ποτά, όταν αστειευόμενος ρώτησε τη σύζυγό του αν το να βγει στην πρώτη τριάδα θα ήταν κάτι ενοχλητικό για την ίδια. Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική:

«Το ότι απλώς συμμετέχεις είναι ενοχλητικό». Ο ηλεκτρολόγος από το Έγκρεμοντ εμπνεύστηκε τη γκριμάτσα του από μία έκφραση που συνήθιζε να κάνει η μικρή του αδελφή όταν τον πείραζε.

Ένα από τα παλαιότερα φεστιβάλ της Αγγλίας, το Egremont Crab Fair ανέδειξε τους νέους, αδιαπραγμάτευτοους παγκόσμιους πρωταθλητές της τέχνης του gurning συνεχίζοντας μια παράδοση από τον 16ο αιώνα που φέρνει την κοινότητα κοντά.

Παρά τις δυσκολίες, όπως οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν φέτος την περιοχή, οι διοργανωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν ζωντανό αυτό το αλλόκοτο έθιμο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βόρεια Αγγλία σημειώνει το BBC.

«Είναι κομμάτι της ιστορίας μας», δήλωσε ο Κέβιν Μπράουν, μέλος της οργανωτικής επιτροπής και παρουσιαστής της εκδήλωσης. «Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει;» αναρωτήθηκε με ειλικρίνεια.

Ο Μπράουν, ο οποίος υπήρξε ο ίδιος διαγωνιζόμενος στην παιδική του ηλικία, υπογραμμίζει ότι για να καταλάβει κανείς το πάθος γύρω από το Crab Fair, «πρέπει να είσαι από τον τόπο μας», περιγράφοντάς το ως ένα γεγονός που οι άνθρωποι «ανυπομονούν όλο τον χρόνο», όπως ακριβώς την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Το φεστιβάλ έχει ακυρωθεί μόνο τρεις φορές από τους παγκόσμιους πολέμους: δύο φορές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και μία φορά μετά τον θάνατο της Βασίλισσας.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας, το κομβικό γεγονός των εκδηλώσεων του εορταστικού Σαββατοκύριακου, προσελκύει  διαγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο, καθώς, όπως επισημαίνει ο Κέβιν Μπράουν, «είμαστε το μόνο μέρος όπου μπορείς να είσαι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ασχήμιας. Είναι αλλόκοτο, αλλά είναι δικό μας».

Για να είναι κάποιος καλός «γκριμάτσας» [gurner], «πρέπει να μπορεί να παραμορφώσει το πρόσωπο του εκτενώς» λέει ο Μπράουν.

Επιπλέον, οι νικητές πρέπει να έχουν «σκηνική παρουσία» και να προκαλούν ισχυρή αντίδραση από το πλήθος. Αν και ο διαγωνισμός είναι φιλικός, «αν έχεις υπάρξει παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν θέλεις να χάσεις», παραδέχεται.

Πέρα από ένα χρηματικό έπαθλο, ο τίτλος φέρει πρεστίζ, με τους πρώην νικητές να έχουν δώσει συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές εκπομπές σε όλο τον κόσμο.

«Όλα τα χρήματα που βγάζουμε πηγαίνουν για την επόμενη χρονιά», δήλωσε ο Μπράουν. «Τα έσοδα ήταν χαμηλότερα φέτος λόγω του καιρού, αλλά θα πρέπει να το αντέξουμε και να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα χρήματα» κατέληξε πιστεύοντας στην αξία της παράδοσης.

Φωτογραφίες από Instagram/debbietoddphotographer

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream magazin
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
