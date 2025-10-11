Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ της Ισπανίας εκτοξεύονται – Το όπλο του καταναλωτή

Στην Ισπανία, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το περιοδικό των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ ESM.

Τα ισπανικά νοικοκυριά βλέπουν τους λογαριασμούς του σούπερ μάρκετ να «φουσκώνουν», καθώς το κόστος των ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,5% μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Οργάνωσης Καταναλωτών και Χρηστών (OCU).

Η αύξηση αυτή, αν και μοιάζει μικρή σε ποσοστό, έχει ισχυρό αντίκτυπο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ειδικά καθώς τα φρέσκα προϊόντα καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις.

Ισπανία: Το χάσμα μεταξύ φρέσκων και συσκευασμένων προϊόντων

Τα φρέσκα είδη, όπως φρούτα, λαχανικά και κρέας, έχουν αυξηθεί κατά 6,7%, την ώρα που τα συσκευασμένα προϊόντα σημείωσαν μικρότερη άνοδο 0,8%.

Οι τιμές των φρούτων και λαχανικών ανέβηκαν κατά 8,2%, του κρέατος κατά 7% και των ψαριών κατά 3,4%.

Η ΟCU ζητά από την κυβέρνηση να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, ώστε να περιοριστεί η πίεση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας

Ο καφές αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε κατά 54,1%, ενώ είναι διπλάσιος σε τιμή σε σχέση με το 2021.

Ανάλογες αυξήσεις σημειώθηκαν σε μπανάνες (+35,9%), λεμόνια (+33%), αυγά (+29,8%) και σοκολάτα (+28,8%).

Σύμφωνα με την ΟCU, οι ανατιμήσεις αυτές οφείλονται εν μέρει στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, αλλά και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Oι ανατιμήσεις αυτές οφείλονται εν μέρει στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, αλλά και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας

Αντίθετα, ορισμένα προϊόντα δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το ελαιόλαδο κατέγραψε πτώση 53%, η ζάχαρη 25,7% και ο χυμός πορτοκαλιού 23,7%. Ωστόσο, οι τιμές τους παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προ πανδημίας, με το ελαιόλαδο να κοστίζει ακόμη 57% περισσότερο σε σχέση με το 2021.

Μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις αλυσίδες

Η έρευνα αποκάλυψε ότι δεν αυξήθηκαν όλοι οι λιανέμποροι με τον ίδιο ρυθμό. Οι Hipercor και Lidl κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, με 7% και 6,8% αντίστοιχα, ενώ οι Alcampo και Carrefour κράτησαν πιο χαμηλούς ρυθμούς αύξησης (0,5% και 1%).

Παράλληλα, η ΟCU προειδοποιεί για το φαινόμενο της «συρρίκνωσης προϊόντων» (shrinkflation), όπου οι συσκευασίες μικραίνουν αλλά οι τιμές παραμένουν ίδιες — μια τακτική που αυξάνει το κόστος χωρίς να γίνεται αντιληπτή.

Οι πιο φθηνές και οι πιο ακριβές επιλογές

Στην κορυφή των φθηνών αλυσίδων βρίσκονται οι Supermercados Dani, Alcampo, Tifer και Family Cash, ενώ οι Sorli Discau, Supercor και Sánchez Romero καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές πανεθνικά.

Ανάμεσα στα καταστήματα, τα Alcampo σε Aldaia (Βαλένθια) και Coia (Βίγκο) αναδείχθηκαν ως τα πιο οικονομικά, ενώ τα Sánchez Romero στη Μαδρίτη θεωρούνται τα πιο ακριβά.

Οι φθηνότερες πόλεις και το «όπλο» του καταναλωτή

Οι πόλεις Sanlúcar de Barrameda (Κάδιθ) και Torrent (Βαλένθια) είναι οι πιο προσιτές για αγορές, ενώ στα προάστια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, στις Βαλεαρίδες Νήσους, την Καταλονία και τη Χώρα των Βάσκων, οι τιμές είναι κατά πολύ υψηλότερες.

Για να βοηθήσει τους πολίτες να συγκρίνουν τιμές, η ΟCU ανέπτυξε το ψηφιακό εργαλείο “Supermarket Finder”, που επιτρέπει στα μέλη να υπολογίζουν το πιο οικονομικό καλάθι αγορών στην περιοχή τους.

Έξυπνη κατανάλωση: το νέο «όπλο» απέναντι στην ακρίβεια

Η μελέτη, που ανέλυσε 718 φυσικά και διαδικτυακά καταστήματα και 106.000 τιμές σε 241 προϊόντα, αποκαλύπτει ότι οι τιμές στην Ισπανία παραμένουν ασταθείς και άνισες.

Ωστόσο, οι καταναλωτές που κάνουν στοχευμένες επιλογές μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και 4.270 ευρώ ετησίως.

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια δείχνει να παγιώνεται, η έξυπνη αγοραστική στρατηγική δεν είναι απλώς χρήσιμη – είναι απαραίτητη.

Πηγή: ΟΤ