Να εκκενωθούν αμέσως παράκτιες περιοχές στις Φιλιππίνες διέταξε ο πρόεδρος της χώρας Μάρκος Τζούνιορ, μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς την Παρασκευή σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές

Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

Η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της πόλης Manay δεν έχει λάβει ακόμη αναφορές για θύματα, αλλά σημειώθηκαν περιστατικά λιποθυμιών σε σχολεία.

Η Richie Diuyen, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, λέει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ζάλη μετά τον σεισμό που διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό.

«Είμαι ακόμα φοβισμένη και ταραγμένη. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσα κάτι τέτοιο», είπε η Richie Diuyen στο BBC, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

2nd earthquake to hit the Philippines 🥲 Praying for everyone affected Need to be ready for anything that’s coming https://t.co/eo49aoTBVd — es 🟡 (@esttnft) October 10, 2025

Ζημιές σε κτίρια

Στην νότια επαρχία Davao Oriental των Φιλιππίνων, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

«Αναφέρθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια», δήλωσε ο κυβερνήτης Edwin Jubahib στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DZMM, σύμφωνα με το Reuters. «Ήταν πολύ ισχυρός».

Το 2012, εκατοντάδες άνθρωποι στην επαρχία έχασαν τη ζωή τους μετά τον τυφώνα Bopha.

Μικρό τσουνάμι στην Ινδονησία

Τσουνάμι ύψους έως 17 εκατοστών καταγράφηκαν στην Ινδονησία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου σεισμών και τσουνάμι της χώρας.

«Τα ονομάζουμε μικρά τσουνάμι», είπε, αναφερόμενος σε κύματα που φτάνουν τα 0,5 μέτρα.

Με βάση τα στοιχεία της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, καταγράφηκαν κύματα τσουνάμι ύψους από 3,5 cm έως 17 cm στα νησιά Talaud, στο Βόρειο Σουλαουέσι.