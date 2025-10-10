Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιξε το χαρτί της ανακήρυξης ειρήνης την ώρα που οι εμπόλεμες πλευρές… σφάζονταν, ήταν ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει, ανακήρυξε πως συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, την ώρα που οι δύο λαοί με βαθύ μίσος ανάμεσά τους δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και ακόμα πολεμούσαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ειρήνη και μετά από λίγες μέρες, με μπόλικους εκβιασμούς και προς τους δύο χρησιμοποιώντας τους δασμούς, κατάφερε να θάψουν (προσωρινά) το τσεκούρι του πολέμου. Όμως οι δύο πλευρές είχαν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και προσπαθούσαν να τερματίσουν τη σύγκρουση. Στην περίπτωση αυτή ο Τραμπ, δεν σταμάτησε ο ίδιος τον πόλεμο, αλλά επιτάχυνε τις καταστάσεις.

Πίσω στην Μέση Ανατολή, όταν ο Τραμπ έφτιαχνε το σχέδιο των 21 σημείων, που αναδιατυπώθηκε μαζί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και έγινε το σχέδιο των 20 σημείων, όλος ο πλανήτης γνώριζε πως ήταν μια συμφωνία Τραμπ-Νετανιάχου, ξεκάθαρα εις βάρος των Παλαιστινίων, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν την «πραγματικότητα στο έδαφος».

Όταν η Χαμάς απάντησε πως συμφωνεί με το σχέδιο Τραμπ εκτός από κάποιες διευκρινήσεις που χρειάζεται και κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν πρόκειται να παραβιάσει, ο Τραμπ βιάστηκε να ανακοινώσει πως η Χαμάς συμφώνησε με το σχέδιο ειρήνης. Βιάστηκε;

Μάλλον όχι.

Το Ισραήλ έμεινε να παρακολουθεί με το στόμα ανοιχτό

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας συνδιαμορφώσει το «σχέδιο Τραμπ» από πριν και αφού τηλεφώνησε στο Κατάρ να ζητήσει συγνώμη κατ’ απαίτηση και με κείμενο του Λευκού Οίκου, όπως αποκάλυψε το αμερικανικό Politico, δεν περίμενε τέτοιο δημόσιο άδειασμα από τον Ντόναλντ Τραμπ και με όσο θάρρος είχε διέρρευσε πως «το Ισραήλ δεν το θεωρεί θετική απάντηση».

«Ο πρόεδρος πραγματοποίησε μερικές εξαιρετικές τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις που απαιτούσαν υψηλό βαθμό έντασης και δέσμευσης και κατάφερε να το επιτύχει», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος σε τηλεφωνήματα του αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είχε χάσει κάθε δικαίωμα αντίδρασης όταν χτύπησε το Κατάρ και έστρεψε την πίεση του Κόλπου στον Τραμπ που τον προστάτευε.

Συνήθως στην διπλωματία πρώτα επιλύονται τα προβλήματα και μετά γίνονται οι ανακοινώσεις. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, πήρε το «Ναι σε κάποια πράγματα» της Χαμάς και έβαλε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην γωνία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, πως πέρα από την ευθεία απειλή στη Χαμάς πως αν δεν συμφωνήσουν «θα ξεσπάσει η κόλαση», ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Κατάρ και την Τουρκία που φιλοξενούν ηγετικά στελέχη της Χαμάς να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση.

Ο Νόμος του Ισχυρού

Όλοι έβαλαν νερό στο κρασί τους και οι δύο άμεσα σχετιζόμενοι με τον Τραμπ επιχειρηματίες των ακινήτων, έμειναν να κλείσουν τρύπες και να κανονίσουν τις λεπτομέρειες. Ούτε ο Γουίτκοφ ούτε ο Κούσνερ είναι διπλωμάτες. Είναι απεσταλμένοι του Τραμπ με παρελθόν και παρόν στην αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης.

«Ήταν ένα γκολ και αν μην είχε περάσει η μπάλα τη γραμμή» δήλωσε ο Χαλέντ Ελγκίντι στην Wall Street Journal, πρώην σύμβουλος της παλαιστινιακής ηγεσίας στη Ραμάλα για τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. «Η ιδέα να προλάβει τους διαπραγματευτές και να τους πιέσει, νομίζω, έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής».

Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται ως νταής, μαφιόζος, Νονός ή Don όπως τον αποκαλούν στις ΗΠΑ. Συμπεριφέρεται σε κράτη και θεσμούς απειλώντας και εκβιάζοντας ανοιχτά μέχρι να γίνει αυτό που θέλει, σε αντίθεση με τις διπλωματικές ή συγκεκαλυμμένες απειλές που μεταχειρίζονται οι έμπειροι πολιτικοί. Το αποτέλεσμα όμως εδώ ήταν η κατάπαυση του πυρός.

Δεν είναι σαφές αν ο «πρόεδρος της Ειρήνης βιάζονταν» για κάτι μεγάλο πριν ανακοινωθούν τα σχετικά Νόμπελ, όμως μια με μια επιβαλλόμενη ειρήνη που είδε μόνο αυτός και εξανάγκασε Ισραήλ και Παλαιστινιακές οργανώσεις να τα βρουν γρήγορα, καθώς και την άρνηση στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, έθεσε μια ισχυρή υποψηφιότητα.