Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η Τζιλ Έλις, γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA και πρώην προπονήτρια της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, προέβλεψε ότι «θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο», μιλώντας στο συνέδριο Portugal Football Summit που διοργάνωσε η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Η κορυφαία παράγοντας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κοινό του μέλλοντος θα συνδέεται με τον αθλητισμό μέσω της ανταγωνιστικότητας, του πάθους και του θεάματος, και όχι μέσω του διαχωρισμού σε «ανδρικό» και «γυναικείο» άθλημα.

«Προβλέπω ότι κάποια στιγμή το άθλημα θα γίνει «άφυλο»», είπε χαρακτηριστικά. «Ο κόσμος θα βλέπει έναν αγώνα για τη συγκίνηση και τον ανταγωνισμό που προσφέρει, όχι επειδή αγωνίζονται άνδρες ή γυναίκες». Ως παράδειγμα έθεσε το άθλημα του τένις, λέγοντας ότι απολαμβάνει εξίσου έναν αγώνα γυναικών στο υψηλότερο επίπεδο με έναν ανδρικό. «Αυτή είναι η ελπίδα μου», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης η Μαρία Βάργκας, αθλητική διευθύντρια της γυναικείας ομάδας του Ατλέτικο Μαδρίτης, και η Τζούλι Ίρμαν, γενική διευθύντρια και συνιδρύτρια του αμερικανικού συλλόγου Angel City FC. Η Βάργκας υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η εικόνα του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ισπανία έχει αλλάξει ριζικά. «Ξεκίνησε να δουλεύεται σωστά η φυσική προετοιμασία. Οι Ισπανίδες παίκτριες είναι πολύ ταλαντούχες και διαβάζουν σωστά το παιχνίδι. Πλέον οι ομάδες έχουν πολύ πιο επαγγελματικά στελέχη και προπονητές – κάποτε μπορούσε να αναλάβει οποιοσδήποτε μια γυναικεία ομάδα», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη των συλλόγων και των θεσμών που βοήθησε το άθλημα να αποκτήσει δομή και αναγνώριση. «Το 2021 υπογράφηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση που αναγνώρισε το γυναικείο ποδόσφαιρο ως επάγγελμα, και το 2022 δημιουργήθηκε η πρώτη επαγγελματική λίγκα με επίσημο κανονισμό», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Τζούλι Ίρμαν μοιράστηκε την εμπειρία της από την ίδρυση του Angel City FC στο Λος Άντζελες το 2022. Όπως αποκάλυψε, οι πρώτοι επενδυτές στους οποίους απευθύνθηκαν απέρριψαν την πρόταση «επειδή δεν πίστευαν στο έργο μας». Η στροφή, όπως είπε, ήρθε όταν συνειδητοποίησαν ότι απευθύνονταν στους λάθος ανθρώπους. «Μιλούσαμε με παραδοσιακούς επενδυτές, ανθρώπους που δεν έβλεπαν τη δυναμική του γυναικείου ποδοσφαίρου. Όλα άλλαξαν όταν επικοινωνήσαμε με την ηθοποιό Εύα Λονγκόρια, που αποτελεί από μόνη της μια πλατφόρμα επιρροής, και μας είπε το πρώτο “ναι”.»

Το εγχείρημα γρήγορα απέκτησε ζωή, προσελκύοντας τελικά 100 επενδυτές – στην πλειονότητά τους γυναίκες, ανάμεσά τους γνωστούς ηθοποιούς και αθλητές. Σύμφωνα με την Ίρμαν, ο στόχος του συλλόγου είναι η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά ταυτόχρονα η δημιουργία μιας μάρκας που θα συνδέεται άμεσα με την κοινότητα και τους φιλάθλους της.

Η συζήτηση στο φόρουμ της Πορτογαλίας ανέδειξε τη σταδιακή μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου σε ένα πιο συμπεριληπτικό και ισότιμο περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μέλλοντος του αθλητισμού.