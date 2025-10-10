Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Η Ελλάδα υπέστη μια κακή ήττα με 3-1 στη Σκωτία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τονίζει μετά το τέλος της αναμέτρησης για τα προκριματικά του Μουντιάλ πως η Εθνική μας έπαιξε σε γενικές γραμμές, αλλά πλήρωσε δύο αδράνειες.

O Ομοσπονδιακός τεχνικός είπε ωστόσο οτι από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει ακόμη μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ θα πρέπει να τις εξαντλήσει, αρχής γενομένης από το προσεχές παιχνίδι με τη Δανία (12/10, 21:45)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 σε παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχε ανάλογη εικόνα. Πληρώσαμε δύο αδράνειες στην άμυνα μας κι αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Όσο παίζεις υπάρχουν ελπίδες. Πρέπει μέσα από την απογοήτευση να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Δανία. Έτυχε να έχουμε αδράνεια σε δυο στατικές φάσεις που δεν έμοιαζαν επικίνδυνες. Δεν δεχτήκαμε πίεση και σε δυο φάσεις κρίθηκε το ματς.