Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το πρόβλημα της ισχιαλγίας
Μπάσκετ 10 Οκτωβρίου 2025 | 12:50

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το πρόβλημα της ισχιαλγίας

Σοβαρό πλήγμα για τους Λέικερς πριν από την έναρξη της σεζόν NBA με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στα 40 του χρόνια και έχοντας μπροστά του την 23η σεζόν στην καριέρα του στην NBA, αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που βάζει σε κίνδυνο την παρουσία του στην έναρξη της φετινής χρονιάς. Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν ότι ο αστέρας τους παραμένει εκτός προπονήσεων λόγω μιας επίπονης ισχιαλγίας που προκαλείται από ερεθισμό νεύρου στον γλουτό. Αυτή η κατάσταση κρατάει τον Τζέιμς μακριά από την προετοιμασία της ομάδας και αναμένεται να τον αφήσει έξω για τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Ο προπονητής των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, περιέγραψε την κατάσταση του ΛεΜπρόν ως «έξαρση ερεθισμού νεύρου στον γλουτό» που δεν επιτρέπει στον κορυφαίο παίκτη να συμμετάσχει πλήρως στις προπονήσεις. Με δεδομένο το χρόνο αποθεραπείας που έχει εκτιμηθεί, ο πολύπειρος αθλητής πιθανότατα θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν της NBA, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου αγώνα της ομάδας ενάντια στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στις 21 Οκτωβρίου.

Το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους Λέικερς, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία του Τζέιμς για να είναι ανταγωνιστικοί. Παρά τις φήμες και τις εικασίες που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με ένα πιθανό τέλος καριέρας του «Βασιλιά», ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε τέτοιο πρόθεση και το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε ήταν απλά μια διαφήμιση. Ωστόσο, το πρόβλημα υγείας σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πίεση γύρω από την ομάδα και το μέλλον του ίδιου του παίκτη.

Το διάστημα της αποχής και η απουσία ενός από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος δημιουργούν ερωτήματα για την απόδοση των Λέικερς στους πρώτους κρίσιμους αγώνες της σεζόν, καθώς οι φιλοδοξίες της ομάδας παραμένουν υψηλές. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα δείξουν αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επανέλθει δυναμικά, προσφέροντας την καθοριστική του παρουσία στο παρκέ.

