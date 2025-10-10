Τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού έρχονται στο MEGA News
Από τις 13 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου το MEGA News φέρνει στις μικρές οθόνες τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού.
Το MEGA News, το νέο 24ωρο ενημερωτικό κανάλι, φέρνει στο προσκήνιο τη δράση και τον ενθουσιασμό από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης, με σπουδαίες αναμετρήσεις σε χάντμπολ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο – από τον ανδρικό έως τον γυναικείο αθλητισμό.
Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή ψάχνει τη νίκη απέναντι στη μαχητική Σιρακούσα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών. Ο Δήμος Μπουλούκος θα περιγράψει την αναμέτρηση, ενώ το ρεπορτάζ θα επιμεληθεί ο Γιάννης Λιόντος. Ο αγώνας θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 24:10.
Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00, το UEFA Champions League Γυναικών επιστρέφει στο MEGA News με τον μεγάλο αγώνα Ρόμα – Μπαρτσελόνα. Στην περιγραφή, οι Θέμης Σωτηρόπουλος και Βιδιάνος Ρούσσος, θα μεταφέρουν το κλίμα από ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι υψηλού επιπέδου.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 18:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την DVTK στο πλαίσιο της Euroleague Γυναικών. Ο Παναγιώτης Περπερίδης αναλαμβάνει την περιγραφή, με τον Γιάννη Λιόντο στο ρεπορτάζ, σε έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα για την πορεία της ελληνικής ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Το αθλητικό ραντεβού συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 15:00, με το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Στην περιγραφή του αγώνα ο Παναγιώτης Περπερίδης, ενώ το ρεπορτάζ καλύπτουν οι Βιδιάνος Ρούσσος και Γιάννης Λιόντος. Ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος, ταχύτητα και αγωνιστική ένταση, που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!
Φέτος, τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού παίζουν αποκλειστικά στο MEGA News.
// Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.
