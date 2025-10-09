Παραλύουν τα αεροδρόμια στις ΗΠΑ από το κλείσιμο της κυβέρνησης

Με αρκετά προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις πραγματοποιούνται οι αεροπορικές μεταφορές στις ΗΠΑ εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι ταξιδιώτες αρχίζουν να ακυρώνουν τα ταξίδια τους και να αποφεύγουν τα αεροδρόμια έως ότου οι αμερικανοί νομοθέτες βρουν έναν τρόπο να επαναλειτουργήσουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορεί να μην συμβεί για αρκετές ακόμη ημέρες ή εβδομάδες.

Χωρίς μισθό οι εργαζόμενοι

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε θέσεις-κλειδιά για τις αεροπορικές συγκοινωνίες όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπεύθυνοι ασφαλείας , θα παραμείνουν χωρίς μισθό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Οπως αναφέρει το Reuters, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν άρρωστοι, με αποτέλεσμα να μειώνεται το προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Οι εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού κλάδου ήδη ανησυχούν για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο της γιορτής του Κολόμβου/Αυτοχθόνων Λαών, το πρώτο από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας. Αυτή η δύσκολη κατάσταση συμπίπτει με την περίοδο αιχμής των εταιρικών ταξιδιών, σε μια εποχή που ο κλάδος ήδη αγωνίζεται να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, δήλωσε ο Τζέφ Φρίμαν , πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ταξιδιών.

«Αν εισάγουμε ανησυχία στο σύστημα, ανησυχία για καθυστερήσεις, ανησυχία για ακυρώσεις, ανησυχία για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration – TSA) — οδηγούμε τους ανθρώπους να μείνουν στο γραφείο», δήλωσε ο Φριμαν, αναφερόμενος στην TSA.

Καθυστερήσεις 12.οοο πτήσεων στις ΗΠΑ

Σχεδόν 12.000 καθυστερήσεις πτήσεων από τη Δευτέρα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης συνδέονταν εν μέρει με την επιβράδυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) λόγω απουσιών ελεγκτών, ενώ τα προβλήματα στελέχωσης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εμφανίστηκαν νωρίτερα σε αυτό το κλείσιμο από ό,τι στην τελευταία μεγάλη διακοπή της χρηματοδότησης της κυβέρνησης το 2019, οδηγώντας σε απροσδόκητες ελλείψεις σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Η μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία ήταν 35 ημέρες κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ. Θα δούμε ξανά 35 ημέρες; Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιλυθεί και θα τελειώσει, αλλά αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ, πολύ γρήγορα και απρόβλεπτα», είπε.

Η ταξιδιωτική πράκτορας Σόνια Μπάγκουαν από την Αριζόνα είπε ότι δύο πελάτες της ρώτησαν αν πρέπει να ακυρώσουν τις διακοπές τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα στη Χαβάη.

Ο Γουέιν Μιλάνο, 44 ετών, από το Monmouth County του New Jersey, είπε ότι ακύρωσε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Ινδία και δεν θα πετάξει μέχρι να επιλυθεί η αδιέξοδος κατάσταση. Αναφερόμενος στην κακοτυχία με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις, ο Μιλανο είπε στο Reuters ότι τα αεροπορικά ταξίδια είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν.

Πηγή: ΟΤ