09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Παραλύουν τα αεροδρόμια στις ΗΠΑ από το κλείσιμο της κυβέρνησης
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 17:28

Παραλύουν τα αεροδρόμια στις ΗΠΑ από το κλείσιμο της κυβέρνησης

Σχεδόν 12.000 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ από τη Δευτέρα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, συνδέονταν με τις απουσίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Spotlight

Με αρκετά προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις πραγματοποιούνται οι αεροπορικές μεταφορές στις ΗΠΑ εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι ταξιδιώτες αρχίζουν να ακυρώνουν τα ταξίδια τους και να αποφεύγουν τα αεροδρόμια έως ότου οι αμερικανοί νομοθέτες βρουν έναν τρόπο να επαναλειτουργήσουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορεί να μην συμβεί για αρκετές ακόμη ημέρες ή εβδομάδες.

Χωρίς μισθό οι εργαζόμενοι

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε θέσεις-κλειδιά για τις αεροπορικές συγκοινωνίες όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπεύθυνοι ασφαλείας , θα παραμείνουν χωρίς μισθό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Οπως αναφέρει το Reuters, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν άρρωστοι, με αποτέλεσμα να μειώνεται το προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Οι εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού κλάδου ήδη ανησυχούν για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο της γιορτής του Κολόμβου/Αυτοχθόνων Λαών, το πρώτο από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας. Αυτή η δύσκολη κατάσταση συμπίπτει με την περίοδο αιχμής των εταιρικών ταξιδιών, σε μια εποχή που ο κλάδος ήδη αγωνίζεται να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, δήλωσε ο Τζέφ Φρίμαν , πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ταξιδιών.

«Αν εισάγουμε ανησυχία στο σύστημα,  ανησυχία για καθυστερήσεις, ανησυχία για ακυρώσεις, ανησυχία για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration – TSA) — οδηγούμε τους ανθρώπους να μείνουν στο γραφείο», δήλωσε ο Φριμαν, αναφερόμενος στην TSA.

Καθυστερήσεις 12.οοο πτήσεων στις ΗΠΑ

Σχεδόν 12.000 καθυστερήσεις πτήσεων από τη Δευτέρα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης συνδέονταν εν μέρει με την επιβράδυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) λόγω απουσιών ελεγκτών, ενώ τα προβλήματα στελέχωσης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εμφανίστηκαν νωρίτερα σε αυτό το κλείσιμο από ό,τι στην τελευταία μεγάλη διακοπή της χρηματοδότησης της κυβέρνησης το 2019, οδηγώντας σε απροσδόκητες ελλείψεις σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Η μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία ήταν 35 ημέρες κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ. Θα δούμε ξανά 35 ημέρες; Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιλυθεί και θα τελειώσει, αλλά αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ, πολύ γρήγορα και απρόβλεπτα», είπε.

Η ταξιδιωτική πράκτορας Σόνια Μπάγκουαν από την Αριζόνα είπε ότι δύο πελάτες της ρώτησαν αν πρέπει να ακυρώσουν τις διακοπές τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα στη Χαβάη.

Ο Γουέιν Μιλάνο, 44 ετών, από το Monmouth County του New Jersey, είπε ότι ακύρωσε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Ινδία και δεν θα πετάξει μέχρι να επιλυθεί η αδιέξοδος κατάσταση. Αναφερόμενος στην κακοτυχία με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις, ο Μιλανο είπε στο Reuters ότι τα αεροπορικά ταξίδια είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φοβήθηκε» τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φοβήθηκε» τις 2.100 μονάδες

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εκεχειρία στη Γάζα μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το Ισραήλ
Κόσμος 09.10.25 Upd: 17:40

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί η εκεχειρία στη Γάζα μετά την επικύρωση της συμφωνίας - Οι πρώτες ανακοινώσεις του Ισραήλ

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, μετά τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Βασιλική Δρίβα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»
Μπάσκετ 09.10.25

Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»

O General Manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» και στο πλάνο πενταετίας που υπάρχει στην ομάδα.

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
