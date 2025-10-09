Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Να επαναλάβει το θρίαμβο του περασμένου Μαρτίου θέλει η Εθνική Ελλάδος, απόψε (9/10, 21:45) στη Γλασκώβη, όταν και είχε επικρατήσει 3-0 της Σκωτίας και είχε πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρωτιά στον όμιλο και θα τη στείλει απευθείας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη θέση είναι η Δανία με τη Σκωτία, αμφότερες με 4 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα είναι τρίτη, με τρεις βαθμούς

Πάνοπλη η Εθνική

Για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του ομίλου της, η Εθνική ταξίδεψε πάνοπλη στη Σκωτία με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παντελίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός μιλώντας ενόψει του ματς στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου τόνισε πως «είναι διαφορετική διοργάνωση. Είναι σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Δεν θα έχει διαφορές ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και διάθεση θα είναι εκείνη που θα το κερδίσει».

Παράλληλα, μίλησε και για την κατάσταση του Καρέτσα, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση: «Στην περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι είναι 50-50. Προτιμάμε να βασιζόμαστε σε παίκτες που βρίσκονται στο 100%. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι με τη Δανία θα είναι σίγουρα διαθέσιμος».

Από την άλλη ο Στιβ Κλαρκ μιλώντας ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα τόνισε πως «πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Στο προηγούμενο ματς χαρίσαμε γκολ που δεν είναι χαρακτηριστικό της ομάδας μας. Συνήθως δεν αμυνόμαστε έτσι. Υπήρχαν στιγμές στα πρώτα 30 λεπτά που δείξαμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε την Ελλάδα».