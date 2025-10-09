Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σκωτία (Pic)
Σε δύο αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στη Δανία παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σκωτία…
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Γνωστή έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την εντεκάδα με την οποία η Εθνική ομάδα θα «κατέβει» στο κρίσιμο παιχνίδι με την Σκωτία (21:45) στο «Hampden Park» για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι ειδικά μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο προηγούμενο ματς.
Σε σχέση με εκείνη την αναμέτρηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε δύο αλλαγές καθώς οι Μπακασέτας και Μασούρας παίρνουν τις θέσεις των Κωνσταντέλια και Καρέτσα στο αρχικό σχήμα.
Συγκεκριμένα ο Τζολάκης παραμένει στο τέρμα ενώ τετράδα στην άμυνα θα είναι οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης θα είναι στον άξονα, ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Τζόλης, Μπακασέτας και Μασούρας.
Συνοπτικά η εντεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις