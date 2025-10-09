Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σκωτία (Pic)

Γνωστή έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την εντεκάδα με την οποία η Εθνική ομάδα θα «κατέβει» στο κρίσιμο παιχνίδι με την Σκωτία (21:45) στο «Hampden Park» για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι ειδικά μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο προηγούμενο ματς.

Σε σχέση με εκείνη την αναμέτρηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωρά σε δύο αλλαγές καθώς οι Μπακασέτας και Μασούρας παίρνουν τις θέσεις των Κωνσταντέλια και Καρέτσα στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα ο Τζολάκης παραμένει στο τέρμα ενώ τετράδα στην άμυνα θα είναι οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης θα είναι στον άξονα, ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Τζόλης, Μπακασέτας και Μασούρας.

Συνοπτικά η εντεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης.