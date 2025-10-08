Μοζαμβίκη: 22.000 εκτοπισμένοι μέσα σε μια εβδομάδα τον Σεπτέμβριο

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τόνισε χθες Τρίτη τη βαθιά ανησυχία της για τον αριθμό των πολιτών που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη βία στη βόρεια Μοζαμβίκη, πολλοί από τους οποίους δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, κάπου 22.000 άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από τα σπίτια τους στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου μέσα σε μια εβδομάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην περιοχή μαίνεται από το 2017 ισλαμιστική εξέγερση και τους τελευταίους μήνες αναφέρονται νέες επιθέσεις.

Αντάρτες που φέρονται να συνδέονται με τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επιτέθηκαν ιδίως τον περασμένο μήνα εναντίον της πόλης Μοσίμποα ντα Πράια, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας (βορειοανατολικά), ενεπλάκησαν σε μάχες με τον στρατό και αποκεφάλισαν αμάχους.

Τι λέει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Αυτό που βλέπουμε κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων είναι φοβερά ανθρώπινα δεινά. Οι άμαχοι δεν είναι πλέον παράπλευρες απώλειες στη σύγκρουση αυτή: μπαίνουν πλέον απευθείας στο στόχαστρο», σημείωσε ο Σαβιέρ Κριτς, αντιπρόσωπος της UNHCR στη Μοζαμβίκη, από την Πέμπα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η βία έχει κλιμακωθεί πολύ φέτος, έχουν καταγραφτεί πάνω από 500 επιθέσεις με θύματα αμάχους, πολύ περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Μίλησε για εφόδους σε χωριά, απαγωγές, φόνους και λεηλασίες. Σύμφωνα με τον κ. Κριτς, κάποιοι εμπόλεμοι επιδίδονται σε εξαναγκαστικές στρατολογήσεις παιδιών και βάζουν στο στόχαστρο τις γυναίκες, επιδιδόμενοι σε σεξουαλική βία.

«Το επίπεδο της (…) απελπισίας είναι συνταρακτικό και ανησυχητικό», επέμεινε ο Σαβιέρ Κριτς. Τόνισε πως «η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας αποτελεί σημείο καμπής στη βόρεια Μοζαμβίκη».

Οι οικογένειες στη Μοζαμβίκη έχουν φτάσει στα όριά τους

«Έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας, οι οικογένειες έχουν φτάσει στα όριά τους, κάποιες παραμένουν παρά τον κίνδυνο, άλλες φεύγουν ξανά με ελάχιστες ελπίδες πως θα επιστρέψουν».

Πάνω από 100.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι στιγμής φέτος στη Μοζαμβίκη, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως το 89% από τους ξεριζωμένους είχαν ήδη αναγκαστεί να φύγουν στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα, 22 ανθρωπιστικές οργανώσεις έβαλαν τέλος στις δραστηριότητές τους στην Κάμπου Ντελγκάντου φέτος, κάτι που καθιστά την αντιμετώπιση της κατάστασης ακόμη πιο δύσκολη.

Ο κ. Κριτς είπε ακόμη ότι από το ξέσπασμα της ένοπλης σύγκρουσης, το 2017, πάνω από 1,3 εκατ. Μοζαμβικανοί αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. «Αντιμετωπίζουμε αληθινά δυσκολία», προειδοποίησε, μιλώντας για «αόρατη κρίση».