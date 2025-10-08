Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους τάσσονται οι Αμερικανοί σε ποσοστό 58% – επτά στους 10 Δημοκρατικοί και οι μισοί Ρεπουμπλικανοί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos, οι πολίτες στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών και όχι με την επίκληση «εσωτερικού εχθρού».

Έπεσε στο 40% η δημοτικότητα του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στείλει την Εθνοφρουρά σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ.

Η εν λόγω δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία ομάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

ΗΠΑ: Ο «εσωτερικός εχθρός»

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη συνάντηση με εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με «εσωτερικό εχθρό».

Την ίδια ώρα έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει στρατεύματα και κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι γίνεται εισβολή στη χώρα από εγκληματίες μετανάστες.

Επιπλέον, έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκοτώνουν ύποπτους για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επιβαίνουν σε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% απάντησε ότι διαφωνεί.

Παραδοσιακά ο στρατός στις ΗΠΑ μένει μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής».

Μόνο το 10% εκτίμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να παίρνουν θέση και να στηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου. Συγκεκριμένα, περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικανούς δήλωσε ότι ο στρατός θα πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές διαμάχες.