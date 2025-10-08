newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους τάσσονται οι Αμερικανοί σε ποσοστό 58% – επτά στους 10 Δημοκρατικοί και οι μισοί Ρεπουμπλικανοί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos, οι πολίτες στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών και όχι με την επίκληση «εσωτερικού εχθρού».

Έπεσε στο 40% η δημοτικότητα του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στείλει την Εθνοφρουρά σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ.

Η εν λόγω δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία ομάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

ΗΠΑ: Ο «εσωτερικός εχθρός»

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη συνάντηση με εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με «εσωτερικό εχθρό».

Την ίδια ώρα έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει στρατεύματα και κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι γίνεται εισβολή στη χώρα από εγκληματίες μετανάστες.

Επιπλέον, έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκοτώνουν ύποπτους για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επιβαίνουν σε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% απάντησε ότι διαφωνεί.

Παραδοσιακά ο στρατός στις ΗΠΑ μένει μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής».

Μόνο το 10% εκτίμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να παίρνουν θέση και να στηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου. Συγκεκριμένα, περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικανούς δήλωσε ότι ο στρατός θα πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές διαμάχες.

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
