Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς ενόψει Σκωτίας
Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδα με την Σκωτία για προκριματικά του Μουντιάλ.
- Σε απόγνωση - Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει αυτός και ο άρρωστος πατέρας του
- Τι δουλειά είχε η αλεπού… στην Ραφήνα; – Μικρό τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε τροφή
- Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ
- Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι - Δύο σοβαρά τραυματίες
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:
- Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο
- Τι συμβαίνει με την επιθετική άμυνα της Μπαρτσελόνα;
- Κλαρκ: «Με την Ελλάδα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από τον Μάρτιο»
- Παυλίδης: «Ανυπομονούμε για το παιχνίδι με τη Σκωτία – Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»
- Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
- Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με την Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις