08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;
Culture Live 08 Οκτωβρίου 2025 | 20:10

Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;

Aύριο Πέμπτη, στη Στοκχόλμη, θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας - ο κόσμος των γραμμάτων αγωνιά, ενώ τα στοιχήματα και οι φήμες φουντώνουν για το ποιος θα δεχτεί το πιο διάσημο τηλεφώνημα της χρονιάς.

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Αυτήν την Πέμπτη, στη Στοκχόλμη, τα βλέμματα του παγκόσμιου λογοτεχνικού κοινού στρέφονται στο μεγάλο ερώτημα της χρονιάς: ποιος θα κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025; Είναι η εποχή που οι λάτρεις των βιβλίων, οι μεταφραστές, οι εκδότες, οι βιβλιοπώλες —αλλά και οι ίδιοι οι συγγραφείς— επιχειρούν να προβλέψουν την απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας.

View this post on Instagram

A post shared by Nobel Prize (@nobelprize)

Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Τα προγνωστικά, όπως κάθε χρόνο, δίνουν το δικό τους στίγμα. Η Ladbrokes τοποθετεί στην κορυφή την Κινέζα Can Xue και τον Ούγγρο László Krasznahorkai, με μικρή διαφορά από τους δύο ισπανόφωνους υποψήφιους, τη Μεξικανή Cristina Rivera Garza και τον Ισπανό Enrique Vila-Matas. Πολύ κοντά τους βρίσκονται ο Αυστραλός Gerald Murnane, ο Ρουμάνος Mircea Cărtărescu και ο Αμερικανός Thomas Pynchon.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Nicerodds, που διασταυρώνει τις αποδόσεις διαφόρων στοιχηματικών εταιρειών, φαβορί θεωρείται ο Ινδός Amitav Ghosh. Ανάμεσα στους «αιώνιους» διεκδικητές του βραβείου ξεχωρίζουν οι Haruki Murakami, Salman Rushdie, Anne Carson και Jamaica Kincaid, ενώ στις υψηλές θέσεις παραμένουν οι Margaret Atwood, Lyudmila Ulitskaya και η Ελληνίδα Έρση Σωτηροπούλου.

Η γεωπολιτική διάσταση

Οι ισορροπίες γλώσσας και γεωγραφίας παίζουν πάντα ρόλο στις αποφάσεις της Ακαδημίας —και φέτος δεν αποκλείεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Σύρος ποιητής Άδωνης (ο Αλί Αχμάντ Σαΐντ Εσμπέρ, επίσης γνωστός με το ψευδώνυμο Άδωνις είναι Σύρος ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αραβόφωνους ποιητές της σύγχρονης εποχής) εξακολουθεί να θεωρείται διαχρονικός διεκδικητής, ενώ η ισπανόφωνη λογοτεχνία φαίνεται να έχει καιρό να τιμηθεί: έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από τότε που ο Mario Vargas Llosa (2010) κέρδισε το Νόμπελ, μετά τον Camilo José Cela το 1989. Αν επικρατήσει ο Amitav Ghosh, θα είναι μόλις ο δεύτερος Ινδός συγγραφέας που θα τιμηθεί, μετά τον Rabindranath Tagore το 1913.

Η Ακαδημία και οι ισορροπίες

Η Σουηδική Ακαδημία υπενθυμίζει ότι το Νόμπελ απονέμεται με αποκλειστικά λογοτεχνικά κριτήρια. Η φετινή επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη —με πρόεδρο τον Anders Olsson— και περιλαμβάνει τους Ellen Mattsson, Anne Swärd, Steve Sem-Sandberg, Anna-Karin Palm και τον γραμματέα Mats Malm. Τα σκάνδαλα του 2018 έχουν πλέον ξεπεραστεί, ενώ σήμερα παρατηρείται πλήρης ισορροπία φύλων στην επιτροπή αλλά και στους πρόσφατους βραβευμένους.

Η περσινή νικήτρια Han Kang, η πρώτη Νοτιοκορεάτισσα και πρώτη Ασιάτισσα γυναίκα που κατέκτησε το Νόμπελ, απέδειξε —όπως και η Olga Tokarczuk πριν από αυτήν— ότι η ηλικία δεν είναι πλέον καθοριστικός παράγοντας. Οι διαδικασίες επιλογής ξεκινούν κάθε χρόνο τον Ιούνιο, με τα μέλη της επιτροπής να διαβάζουν τα έργα των υποψηφίων έως τα τέλη Αυγούστου. Οι τελικές συνεδριάσεις διεξάγονται τον Σεπτέμβριο, ενώ τα πρακτικά των συζητήσεων θα δημοσιοποιηθούν σε πενήντα χρόνια, όπως επιβάλλει ο κανονισμός. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι πως αυτήν την Πέμπτη, ένα τηλεφώνημα από τη Σουηδία θα αλλάξει τη ζωή ενός συγγραφέα.

Η παράξενη «μύτη» του Fitzcarraldo

Ένας ακόμα «μάντης» των βραβείων είναι ο βρετανικός εκδοτικός οίκος Fitzcarraldo Editions, που ιδρύθηκε το 2014 από τον Jacques Testard. Παρά τη μικρή του ηλικία, έχει πετύχει το «τζακ ποτ» τέσσερις φορές: Svetlana Alexievich (2015), Olga Tokarczuk (2018), Annie Ernaux (2022) και Jon Fosse (2023). Ο Testard έχει δηλώσει ότι η επιτυχία του οφείλεται περισσότερο στην τύχη παρά σε κάποια μυστική συνταγή, αν και ο ίδιος παρακολουθεί στενά τη διεθνή πορεία των μεταφράσεων και την απήχηση που έχουν οι συγγραφείς στις λογοτεχνικές αγορές της Ευρώπης.

Η πρώτη του επιτυχία ήρθε όταν απέκτησε τα δικαιώματα της Λευκορωσίδας Svetlana Alexievich, λίγο πριν εκείνη τιμηθεί με το Νόμπελ, έχοντας εντοπίσει τη μεγάλη αποδοχή που γνώριζε η γραφή της στη Γαλλία. Καθόλου τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Γαλλία εξακολουθεί να είναι η χώρα με τα περισσότερα Νόμπελ Λογοτεχνίας (16). Ίσως, λοιπόν, η γαλλική λογοτεχνική σκηνή να λειτουργεί ξανά ως βαρόμετρο για το αποτέλεσμα της φετινής ανακοίνωσης.

Όπως και να έχει, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιος θα λάβει εκείνο το ιστορικό τηλεφώνημα από τη Σουηδία — και ποιο βιβλίο θα περάσει στην αιωνιότητα.

*Με πληροφορίες από: El Pais English 

World
Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο ε
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

