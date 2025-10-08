science
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Διαθέσιμο και στην Ελλάδα το AI Mode της Google
Τεχνολογία 08 Οκτωβρίου 2025 | 10:36

Διαθέσιμο και στην Ελλάδα το AI Mode της Google

Η Google ξεκίνησε να διαθέτει τη λειτουργία ΑΙ Mode στην Αναζήτηση σε 36 νέες γλώσσες και σχεδόν 50 νέες χώρες και περιοχές.

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Από σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Google ξεκινά τη διάθεση της λειτουργίας AI Mode στην Αναζήτηση Google σε 36 νέες γλώσσες και σχεδόν 50 νέες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Έτσι, η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη συνολικά σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το AI Mode αποτελεί την πιο ισχυρή εμπειρία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) της Google, με πιο προηγμένη συλλογιστική ικανότητα και πολυτροπικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να εμβαθύνει μέσα από συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up) και χρήσιμους συνδέσμους προς τον ιστό.

Είτε πρόκειται για αναζήτηση προϊόντων, προγραμματισμό ενός ταξιδιού ή εξερεύνηση ενός νέου θέματος, το AI Mode έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί τι ακριβώς ζητάει ο χρήστης και να βοηθά στον εντοπισμό της σωστής πληροφορίας. Η λειτουργία διατίθεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα, και θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή καρτέλα στη σελίδα αποτελεσμάτων Αναζήτησης καθώς και στην εφαρμογή Google για Android και iOS.

Εμπειρία Αναζήτησης με AI

Η Λειτουργία AI Mode αποτελεί έναν νέο, διαισθητικό τρόπο για να απαντηθούν οι πιο σύνθετες, πολυδιάστατες ερωτήσεις των χρηστών και οι follow-up ερωτήσεις στην Αναζήτηση Google, ικανοποιώντας την περιέργειά τους με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη έκδοση των προηγμένων μοντέλων Gemini της Google για την Αναζήτηση, επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις που στο παρελθόν θα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις.

To AI Mode είναι χρήσιμο για διερευνητικές ερωτήσεις και για πιο περίπλοκες εργασίες, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού ή η κατανόηση σύνθετων οδηγιών (“how-tos”). Μάλιστα, η Google έχει διαπιστώσει ότι οι πρώτοι χρήστες της Λειτουργίας ΑΙ Mode θέτουν ερωτήσεις που είναι δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερες σε μήκος από τις παραδοσιακές αναζητήσεις.

Για παράδειγμα, η Google αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν πλέον να κάνουν ερωτήσεις όπως: «Θέλω να κατανοήσω διαφορετικές μεθόδους παρασκευής καφέ. Δημιούργησε έναν πίνακα που να συγκρίνει τις διαφορές στη γεύση, την ευκολία χρήσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό». Και ακόμη, μπορούν να ακολουθήσουν με μια συμπληρωματική ερώτηση (follow-up), όπως: «Ποιο είναι το καλύτερο μέγεθος άλεσης για κάθε μέθοδο;».

Σε επίπεδο παρασκηνίου, το AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική “query fan-out” (διασπορά ερωτημάτων) της Google. Αυτή η τεχνική αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του. Αυτό επιτρέπει στην Αναζήτηση Google να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στον ιστό, βοηθώντας τους χρήστες να ανακαλύψουν περισσότερο περιεχόμενο και να εντοπίσουν απίστευτα, εξαιρετικά σχετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στην ερώτησή τους.

Πολυτροπικότητα στη Λειτουργία AI Mode

Η Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης έχει σχεδιαστεί για να είναι πραγματικά πολυτροπική, αναφέρει η Google. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις με όποιον τρόπο αισθάνονται πιο φυσικό — είτε αυτό είναι μέσω κειμένου, φωνής ή ακόμα και με την κάμερά τους.

Στο AI Mode, αρκεί ένα πάτημα στο εικονίδιο του μικροφώνου για να γίνει η ερώτηση. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας ή μεταφόρτωσης εικόνας και διατύπωσης ερωτήματος, χάρη στις προηγμένες πολυτροπικές δυνατότητες του AI Mode.

Βοηθώντας την εξερεύνηση του διαδικτύου

Η ανακάλυψη περιεχομένου από ολόκληρο τον ιστό παραμένει κεντρικό στοιχείο της αποστολής της Google. Με το AI Mode, οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν με ακρίβεια τι αναζητούν και να λάβουν το κατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές, με εμφανείς συνδέσμους για εύκολη πρόσβαση. Με την επέκταση των τύπων ερωτήσεων που μπορούν να τεθούν, η Αναζήτηση Google ανοίγει νέες ευκαιρίες για την ανακάλυψη περιεχομένου.

Καθώς η Google συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία της Αναζήτησης με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, παραμένει επικεντρωμένη στο να βοηθά τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και απόψεις από ένα ποικίλο φάσμα πηγών. Για παράδειγμα, με τα AI Overviews, παρατηρείται ότι οι χρήστες επισκέπτονται μεγαλύτερη ποικιλία ιστοσελίδων για να λάβουν βοήθεια σε πιο σύνθετες ερωτήσεις. Επιπλέον, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ από σελίδες αποτελεσμάτων Αναζήτησης με AI Overviews, αυτά τα κλικ έχουν υψηλότερη ποιότητα για τις ιστοσελίδες  – δηλαδή οι χρήστες είναι πιο πιθανό να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις σελίδες που επισκέπτονται.

Το AI Mode βασίζεται στα κύρια συστήματα ποιότητας και κατάταξης της Google, και χρησιμοποιούνται νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Η Google στοχεύει στο να εμφανίζει απαντήσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη όσο το δυνατόν συχνότερα, αλλά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη, θα εμφανίζεται ένα σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης από τον ιστό. Τέλος, η Google αναφέρει ότι, όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρώιμο στάδιο, δεν θα είναι πάντα απόλυτα ακριβής, αλλά δηλώνει ότι δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση.

Το AI Mode είναι διαθέσιμο για δοκιμή στον ακόλουθο σύνδεσμο: Google Search

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Stream science
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκρονί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικέ μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

