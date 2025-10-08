Αλεξανδρούπολη: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με 147 όπλα στο Σουφλί
Χθες είχαν πάρει τον δρόμο για τη φυλακή οι πρώτοι 6 Τούρκοι υπήκοοι - Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι έξι Τούρκοι υπήκοοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης.
Οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις εννέα στο δικαστικό μέγαρο τής πόλης προκειμένου να απολογηθούν για την μεταφορά οπλισμού ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις έξι το απόγευμα.
Αρνούνται τις κατηγορίες
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συμμετοχή ή συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη είσοδο στη χώρα και για τον χειριστή του πλωτού μέσου, την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο που ορίστηκε για την υπεράσπιση, Βασίλη Δεμίρη, οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον οπλισμό που βρέθηκε δίπλα τους σε αγροτική περιοχή του Έβρου, όταν εντοπίστηκαν από τις αρχές.
Όπως είπε σε δηλώσεις του ο κ. Δεμίρης, όλοι υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των σάκων και δεν τους άγγιξαν, όσες ώρες βρισκόταν στο σημείο.
Τι υποστηρίζουν
Υποστήριξαν δε πως ήρθαν στην Ελλάδα με σκοπό να αιτηθούν πολιτικό άσυλο, καθώς θεωρούν πως στη χώρα τους κινδυνεύουν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν πως παρέμειναν στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να μετακινηθούν αναμένοντας τις ελληνικές αρχές.
“H απόφαση στηρίζεται στο σκεπτικό ότι έχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, δεν φέρουν γνωστή διεύθυνση διαμονής και ότι η πράξη φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά” εξήγησε ο κ.Δεμιρης.
Επιπλέον, σημείωσε πως η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή διότι ταυτόχρονα διενεργούνται κι άλλες ανακριτικές πράξεις, όπως η σύγκριση του γεννητικού υλικού και αποτυπωμάτων που λήφθηκε από τον οπλισμό και η σύγκριση του με αυτά των κατηγορουμένων.
“Όλοι υποστηρίζουν ότι τους σάκους άφησε δίπλα τους ο άνθρωπος που τους μετέφερε στην ελληνική πλευρά. Αν γνώριζαν ότι υπάρχει οπλισμός, είτε θα έφευγαν από το σημείο είτε θα επιχειρούσαν να τον κρύψουν. Αυτό που έκαναν ήταν να περιμένουν τη σύλληψη τους” υπογράμμισε.
