Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Σουφλί: Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους 13 Τούρκους με τα 147 όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψή τους
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 23:51

Σουφλί: Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους 13 Τούρκους με τα 147 όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψή τους

Οι 13 Τούρκοι συνελήφθησαν στο Σουφλί στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI

Σύνταξη
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι έξι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη.

Ανάμεσά τους είναι και οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο παραμονής στη χώρα, καθώς και μια οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι, σύμφωνα τους δικηγόρους τους αρνήθηκαν την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών με τον οπλισμό που βρέθηκε πλησίον τους και πως οι λόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα είναι διότι στη χώρα τους διώκονται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Διευκρινίζεται ότι από τα έντεκα άτομα υπήκοοι Τουρκίας που μεταφέρθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών και ένα αγόρι πέντε ετών, και ένα ακόμη άτομο που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τους οκτώ ενηλίκους Τούρκους οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν με τους υπόλοιπους την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI. το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.

Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή τη σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων καταγράφηκε σε βίντεο.

Αρχικά, οι συνοριοφύλακες διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε απόψε (07.10.2025) ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν προς την ομάδα, όπου και συλλαμβάνονται.

YouTube thumbnail

Stream
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζυγιο; Τι ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Δημογραφικό 07.10.25

Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζύγιο; Η αλήθεια πίσω από τις στατιστικές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Ξύλο και δακρυγόνα 07.10.25 Upd: 21:35

«Stop στη γενοκτονία στη Γάζα»: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία - Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Μαζική ήταν η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του - Η Αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και κρότου - λάμψης στους διαδηλωτές, πολλές προσαγωγές

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή διαβεβαίωσης 07.10.25 Upd: 17:46

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Τα σενάρια 07.10.25

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Σύνταξη
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζυγιο; Τι ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Δημογραφικό 07.10.25

Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζύγιο; Η αλήθεια πίσω από τις στατιστικές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
