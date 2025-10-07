Σουφλί: Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους 13 Τούρκους με τα 147 όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψή τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι έξι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη.

Ανάμεσά τους είναι και οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο παραμονής στη χώρα, καθώς και μια οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι, σύμφωνα τους δικηγόρους τους αρνήθηκαν την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών με τον οπλισμό που βρέθηκε πλησίον τους και πως οι λόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα είναι διότι στη χώρα τους διώκονται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Διευκρινίζεται ότι από τα έντεκα άτομα υπήκοοι Τουρκίας που μεταφέρθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών και ένα αγόρι πέντε ετών, και ένα ακόμη άτομο που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τους οκτώ ενηλίκους Τούρκους οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν με τους υπόλοιπους την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI. το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.

Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή τη σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων καταγράφηκε σε βίντεο.

Αρχικά, οι συνοριοφύλακες διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε απόψε (07.10.2025) ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν προς την ομάδα, όπου και συλλαμβάνονται.