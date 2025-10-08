Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Σε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η 28χρονη ιδρύτρια της Rhode Beauty, Χέιλι Μπίμπερ, ανέδειξε την ομορφιά της, ενώ προωθούσε το πεπτιδικό προϊόν περιποίησης ματιών του brand της, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και να φωτίσει τη συγκεκριμένη περιοχή, βοηθώντας παράλληλα στη μείωση των λεπτών γραμμών και των μαύρων κύκλων.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Μπίμπερ είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι μέσα σε ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο, ενώ ακουμπά το κεφάλι της σε ένα μαύρο μαξιλάρι.

Τα εσώρουχά της ταιριάζουν με το μαύρο μαξιλάρι, ενώ η μεγιστάνα της ομορφιάς, η οποία πρόσφατα μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, φοράει ελάχιστο μακιγιάζ πετυχαίνοντας μια φυσική πλην αισθησιακή εμφάνιση.

Η δεύτερη φωτογραφία ήταν λίγο πιο πικάντικη, καθώς η Χέιλι ποζάρει με τόλμη, με την πλάτη προς την κάμερα, ενώ ακουμπάει σε ράφια με ρούχα σε κάτι που μοιάζει με ντουλάπα.

Στη συνέχεια, βλέπουμε ένα άλλο κοντινό πλάνο του προσώπου της, που αναδεικνύει το λαμπερό δέρμα της, καθώς και το τατουάζ της και (φυσικά) το μαύρο μαξιλάρι Rhode.

Η επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο ολοκλήρωσε το καρουσέλ στο Instagram με μια εικόνα που την έδειχνε ξανά στο κρεβάτι, αυτή τη φορά αφαιρώντας ένα ζευγάρι πεπτιδικών επιθεμάτων για τα μάτια

Η λέξη «rhode»

Η Μπίμπερ συμπεριέλαβε μια ακόμα φωτογραφία της, στο συγκεκριμένο καρουζέλ, αυτή τη φορά σε όρθια στάση –ίσως η πιο αποκαλυπτική εικόνα της από τη σειρά αυτή.

Η λέξη «rhode» ήταν γραμμένη με μικρά γράμματα, λαμπερά και ανάγλυφα.

Ο Τζάστιν, τον οποίο η Χέιλι παντρεύτηκε το 2018, «χειροκρότησε» αναδημοσιεύοντας μια από τις σέξι φωτογραφίες της στο Instagram Story του. Πρόσθεσε το τραγούδι «Shake Dat A– (Twerk Song)» του BossMan Dlow ως μουσική υπόκρουση της εικόνας.

Ο μικρός Τζακ Μπλουζ

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο 31χρονος τραγουδιστής του «Speed Demon» αποκάλυψε ένα καρουσέλ στο Instagram με φωτογραφίες του ίδιου και της Χέιλι να φιλιούνται σε μια έπαυλη στο Empire Polo Club, στο Indio της Καλιφόρνια –η πρώτη λήψη έδειχνε αυτόν και τη Χέιλι σε τρυφερό τετ-α-τετ σε μια ιδιωτική πισίνα, ενώ η τελευταία λήψη παρουσίαζε αυτόν και τον 13 μηνών γιο του ζευγαριού, Τζακ Μπλουζ, στην αγκαλιά.

Ωστόσο, απέφυγε να δείξει το πρόσωπο του μικρού, χρησιμοποίησε ένα emoji πίτσας για ευνόητους λόγους.

Στην καλύτερη φάση τους

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Χέιλι και ο Τζάστιν γιόρτασαν την έβδομη επέτειο του γάμου τους.

Την εποχή εκείνη, μια πηγή είπε στο People πώς η υπέρβαση των «προκλήσεων» τους ενίσχυσε τον δεσμό τους ως ζευγάρι.

«Αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως όλοι, αλλά πάντα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο -πιστεύουν πραγματικά ότι είναι αδελφές ψυχές», είπε η πηγή. «Το να γίνουν γονείς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον δεσμό τους — ο Τζακ είναι το κέντρο του κόσμου τους».

«Τόσο ο Τζάστιν όσο και η Χέιλι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής τους. Μόλις γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους, αυτός είναι στην κορυφή των charts και αυτή σπάει ρεκόρ κερδών ομορφιάς».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Gonzalo Fuentes