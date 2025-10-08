magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Fizz 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Σε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η 28χρονη ιδρύτρια της Rhode Beauty, Χέιλι Μπίμπερ, ανέδειξε την ομορφιά της, ενώ προωθούσε το πεπτιδικό προϊόν περιποίησης ματιών του brand της, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και να φωτίσει τη συγκεκριμένη περιοχή, βοηθώντας παράλληλα στη μείωση των λεπτών γραμμών και των μαύρων κύκλων.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Μπίμπερ είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι μέσα σε ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο, ενώ ακουμπά το κεφάλι της σε ένα μαύρο μαξιλάρι.

Τα εσώρουχά της ταιριάζουν με το μαύρο μαξιλάρι, ενώ η μεγιστάνα της ομορφιάς, η οποία πρόσφατα μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, φοράει ελάχιστο μακιγιάζ πετυχαίνοντας  μια φυσική πλην αισθησιακή εμφάνιση.

Η δεύτερη φωτογραφία ήταν λίγο πιο πικάντικη, καθώς η Χέιλι ποζάρει με τόλμη, με την πλάτη προς την κάμερα, ενώ ακουμπάει σε ράφια με ρούχα σε κάτι που μοιάζει με ντουλάπα.

Στη συνέχεια, βλέπουμε ένα άλλο κοντινό πλάνο του προσώπου της, που αναδεικνύει το λαμπερό δέρμα της, καθώς και το τατουάζ της και (φυσικά) το μαύρο μαξιλάρι Rhode.

Η επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο ολοκλήρωσε το καρουσέλ στο Instagram με μια εικόνα που την έδειχνε ξανά στο κρεβάτι, αυτή τη φορά αφαιρώντας ένα ζευγάρι πεπτιδικών επιθεμάτων για τα μάτια

Hailey Bieber/instagram

Hailey Bieber/instagram

Hailey Bieber/instagram

Η λέξη «rhode»

Η Μπίμπερ συμπεριέλαβε μια ακόμα φωτογραφία της, στο συγκεκριμένο καρουζέλ, αυτή τη φορά σε όρθια στάση –ίσως η πιο αποκαλυπτική εικόνα της από τη σειρά αυτή.

Η λέξη «rhode» ήταν γραμμένη με μικρά γράμματα, λαμπερά και ανάγλυφα.

Η επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο ολοκλήρωσε το καρουσέλ στο Instagram με μια εικόνα που την έδειχνε ξανά στο κρεβάτι, αυτή τη φορά αφαιρώντας ένα ζευγάρι πεπτιδικών επιθεμάτων για τα μάτια.

Ο Τζάστιν, τον οποίο η Χέιλι παντρεύτηκε το 2018, «χειροκρότησε» αναδημοσιεύοντας μια από τις σέξι φωτογραφίες της στο Instagram Story του. Πρόσθεσε το τραγούδι «Shake Dat A– (Twerk Song)» του BossMan Dlow ως μουσική υπόκρουση της εικόνας.

Hailey Bieber/instagram

Ο μικρός Τζακ Μπλουζ

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο 31χρονος τραγουδιστής του «Speed Demon» αποκάλυψε ένα καρουσέλ στο Instagram με φωτογραφίες του ίδιου και της Χέιλι να φιλιούνται σε μια έπαυλη στο Empire Polo Club, στο Indio της Καλιφόρνια –η πρώτη λήψη έδειχνε αυτόν και τη Χέιλι σε τρυφερό τετ-α-τετ σε μια ιδιωτική πισίνα, ενώ η τελευταία λήψη παρουσίαζε αυτόν και τον 13 μηνών γιο του ζευγαριού, Τζακ Μπλουζ, στην αγκαλιά.

Ωστόσο, απέφυγε να δείξει το πρόσωπο του μικρού, χρησιμοποίησε ένα emoji πίτσας για ευνόητους λόγους.

Στην καλύτερη φάση τους

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Χέιλι και ο Τζάστιν γιόρτασαν την έβδομη επέτειο του γάμου τους.

Την εποχή εκείνη, μια πηγή είπε στο People πώς η υπέρβαση των «προκλήσεων» τους ενίσχυσε τον δεσμό τους ως ζευγάρι.

«Αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως όλοι, αλλά πάντα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο -πιστεύουν πραγματικά ότι είναι αδελφές ψυχές», είπε η πηγή. «Το να γίνουν γονείς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον δεσμό τους — ο Τζακ είναι το κέντρο του κόσμου τους».

«Τόσο ο Τζάστιν όσο και η Χέιλι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής τους. Μόλις γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους, αυτός είναι στην κορυφή των charts και αυτή σπάει ρεκόρ κερδών ομορφιάς».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07.10.25

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
«Τρικυμίες» 06.10.25

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
