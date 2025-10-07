Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, Φαούζι Μπαρχούμ δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα» στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κάιρο.

Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, συμμετέχουν και Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ

Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς:

Μόνιμη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός

Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γάζα

Απεριόριστη εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης

Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

Άμεση έναρξη πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού οργάνου τεχνοκρατών

Δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «εμποδίσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, καθώς «εσκεμμένα ματαίωσε όλους τους προηγούμενους γύρους».

«Παρά τη βίαιη στρατιωτική ισχύ, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν κατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Χαμάς: