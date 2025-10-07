Χαμάς: Αυτά είναι τα βασικά αιτήματά της στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο
Ανάμεσα σε άλλα, η Χαμάς ζητά μόνιμη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός, καθώς και πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γάζα
- Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο
- «Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα
- Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
- Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, Φαούζι Μπαρχούμ δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα» στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κάιρο.
Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, συμμετέχουν και Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ
Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς:
- Μόνιμη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός
- Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γάζα
- Απεριόριστη εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης
- Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους
- Άμεση έναρξη πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού οργάνου τεχνοκρατών
- Δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.
Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «εμποδίσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, καθώς «εσκεμμένα ματαίωσε όλους τους προηγούμενους γύρους».
«Παρά τη βίαιη στρατιωτική ισχύ, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν κατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.
Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Χαμάς:
The group is working to overcome “all obstacles” in ongoing indirect talks with Israel aimed at ending the two-year Gaza war, Hamas official Fawzi Barhoum says.#Hamas #Gaza #Ceasefire pic.twitter.com/znQ4y2ecMJ
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2025
- Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
- Green Academy: Πρωτοβουλία για την εκπαίδευση νέων σε σύγχρονα και πράσινα επαγγέλματα στη Θεσσαλονίκη
- Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
- Ιερά Οδός: Τι λέει ο 25χρονος διανομέας που κάρφωσε με κατσαβίδι το μάτι οδηγού
- Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις