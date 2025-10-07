Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

«Αναβρασμός» επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση Τσίπρα, με δεδομένο ότι αρκετά στελέχη εκτιμούν πως η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού ανακατεύει ξανά την πολιτική τράπουλα και δη το χώρο της κεντροαριστεράς. Βέβαια, εδώ και αρκετό καιρό, τα σενάρια επιστροφής Τσίπρα είχαν συζητηθεί εκτενώς στη Χαριλάου Τρικούπη. Κατ’ επέκταση τα στελέχη του Κινήματος και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Μάλιστα, όπως φάνηκε από σειρά δηλώσεων, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν στη… γωνία τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η σχέση ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα είναι μία σχέση ανταγωνιστική και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν «γέφυρες» μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 3-4 βουλευτές του κόμματος αλλά και κάποια στελέχη που προσπαθούν να συνομιλήσουν το τελευταίο διάστημα μαζί του.

Το «κατηγορώ» Ανδρουλάκη και η άρνηση Δούκα

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές από τον κ. Τσίπρα, καταλογίζοντάς του -εμμέσως πλην σαφώς- τυχοδιωκτική συμπεριφορά και παρασκηνιακές διαδικασίες. Κατά την συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η παραίτησή του «τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο».

Δεν παρέλειψε δε να ασκήσει έντονη κριτική στην αναφορά του πρώην πρωθυπουργού περί ιδιοτέλειας των κομμάτων της κεντροαριστεράς, φέρνοντας ως παράδειγμα τις πολιτικές συγκρούσεις γύρω από τα Τέμπη και τη σύμβαση 717 αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ. «Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που είναι στη Βουλή και μάχεται για όλα αυτά, ασκεί αντιπολίτευση και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω κάνει προσωπικά ή εκείνος που επί δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε μια λέξη;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο. Και κάπως έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο πολιτικού διαλόγου μαζί του.

Θέση για τον πρώην πρωθυπουργό πήρε και ο Δήμαρχος Αθήνας, Χάρης Δούκας, υψώνοντας, παράλληλα, ένα τείχος προστασίας γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του, τόνισε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ταυτόχρονα όμως, επέλεξε να πάρει θέση εκ νέου στις εσωκομματικές αντιθέσεις. Μπορεί να αναγνώρισε ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δεν παράγουν ικανοποίηση, εντούτοις, ξεκαθάρισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό ομηρία.

«Το πρόβλημα είναι του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στη γραμμή ότι η χθεσινή εξέλιξη αποτελεί προτευόντως μία εσωτερική συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δημιουργεί αδιέξοδο στα στελέχη που κυβέρνησαν υπό την καθοδήγησή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στους πρώην υπουργούς της Κουμουνδούρου αλλά και σε αυτούς που ανήκουν πλέον στη Νέας Αριστερά. Άλλωστε, η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη δεν βλέπει με θετική ματιά την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα.

Με δηκτικό τρόπο, πηγές του κόμματος σχολίασαν στο in την χθεσινή δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι δεν έχουν δει ούτε το νέο αλλά ούτε και το ριζοσπαστικό. Στο ίδιο μήκος κύματος, διερωτήθηκαν για ποιο λόγο ο κ. Τσίπρας, ενώ μιλά για την ανάγκη σύνδεσης με την κοινωνία, δεν κατάφερε να το κάνει, όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2019 έως το 2023.

Η παράμετρος των δημοσκοπήσεων

Από την αξιωματική αντιπολίτευση ξεκαθαρίζουν ότι για να αποκτήσει την πολιτική ηγεμονία η κεντροαριστερά, πρέπει να πείσει ότι έχει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και άλλη πολιτική συμπεριφορά. Φυσικά, η συγκεκριμένη κριτική δεν «κοιτά» μόνο προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγχρόνως, αυτό που φαίνεται να απασχολεί αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Ο χρόνος θα δείξει εάν η κίνηση Τσίπρα θα έχει δυναμική και, όπως είναι λογικό, περιμένουν τις πρώτες μετρήσεις κοινής γνώμης για να διαπιστωθεί το αποτύπωμα που αφήνει η νέα του αρχή.

Υπάρχουν και εκείνοι που υπογραμμίζουν ότι, με βάση τα νέα πολιτικά δεδομένα, ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα συσπειρωθεί εκ νέου γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, είναι κρίσιμη η απάντηση που θα δοθεί από τους πολίτες στο ενδεχόμενο ερώτημα περί πρωθυπουργικής καταλληλότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και στελέχη που «ψιθυρίζουν» ότι ο μόνος τρόπος για να ανακοπεί η «επιστροφή» Τσίπρα είναι να υπάρξει κίνηση ενότητας μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς. Πάντως, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται πολύ δύσκολο.