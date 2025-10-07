newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Τι φοβάται η ΕΛ.ΑΣ. για την τουρκική μαφία
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Τι φοβάται η ΕΛ.ΑΣ. για την τουρκική μαφία

Στο μικροσκόπιο η κλιμάκωση της δράσης της στην Ελλάδα αλλά και η συνεργασία της με αλβανικές συμμορίες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Φόβους για πλήρη εξοπλισμό και κλιμάκωση της δράσης τής τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα αλλά και συνεργασία της με αλβανικές συμμορίες στη χώρα μας εκφράζουν πλέον αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. μετά τη σύλληψη στον Εβρο 13 τούρκων ποινικών που μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, σε ένα φορτίο καινούργιων όπλων για το οποίο εξετάζεται τόσο η κατάληξή του (υπολογίζεται ότι θα δίνονταν έναντι αμοιβής σε Τούρκους αλλά και άλλους ποινικούς στη χώρα μας) όσο και η προέλευσή του (ίσως και από εργοστάσιο αυστριακής εταιρείας στην Τουρκία).

Βασικό συμπέρασμα των ελληνικών Αρχών ασφαλείας είναι – με βάση και τρία περιστατικά στον Κολωνό, στις φυλακές Λάρισας αλλά και εκείνες του Κορυδαλλού – ότι έχει αρχίσει να παρατηρείται συνεργασία μεταξύ μελών του παραρτήματος – αριθμεί άνω των 200 ατόμων – της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα με αλβανούς ποινικούς που σχετίζονται με σειρά εγκληματικών ενεργειών την περίοδο 2012-2025, ανάμεσα στις οποίες και η δολοφονία έλληνα δικηγόρου το 2017.

«Συμβόλαια θανάτου»

Οι Τούρκοι φαίνεται να διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη διακίνηση ναρκωτικών και τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης, ενώ οι Αλβανοί έχουν σύστημα «πληρωμένων εκτελεστών». Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ότι σε αυτή την εγκληματική «συμμαχία» μπορεί να ενταχθούν και έλληνες ποινικοί. Μια τέτοια δραματική εξέλιξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς είναι πιθανόν να εκδηλωθεί με εγκληματικές επιθέσεις καταμεσής του δρόμου, με «συμβόλαια θανάτου» ή με κοινή δράση σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Τα μέλη των τουλάχιστον 11 τουρκικών συμμοριών («Ντάλτον», «Σαχινλέρ», «Μπαγιακαράλ», «Μπουνταγκλάρ», «Σιρκινλέρ», «Οζκανλάρ», «Οζανσλάρ», «Γκουντογκμούς» – που αποτελεί τουρκικό παράρτημα της οργάνωσης μοτοσικλετιστών «Hells Angels» – αλλά και συμμορίες των κακοποιών Ερκάν Γιλμάζ και Χάλιμ Σίμσεκ) φαίνεται πλέον να επιδιώκουν να εδραιωθούν στη χώρα μας με κλιμάκωση της δράσης τους και όχι να τη χρησιμοποιούν απλώς ως «κρυψώνα» για να αποφύγουν ανταποδοτικά χτυπήματα από συμπατριώτες τους, όπως υπήρχε η εικόνα ότι συνέβαινε μέχρι τώρα.

Ηδη μάλιστα, στο πλαίσιο του «εμφυλίου» των τουρκικών συμμοριών στην Ελλάδα, έχουν δολοφονηθεί 11 άτομα, στη Λούτσα, στη Γλυφάδα, στο ΚΤΕΛ «Μακεδονία», σε σουπερμάρκετ στον Πειραιά, στην Κυψέλη και αλλού.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλα

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

