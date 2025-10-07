Έως τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και άλλοι.

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo, απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και ένας καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (SMS/OTP).

Προσωπικός αριθμός και παιδιά

Με βάση τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Άρα και για τα παιδιά.

Για τα ανήλικα παιδιά, η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους και χρειάζεται να υπάρχει ΑΦΜ του παιδιού.

Προκειμένου να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος, απαιτείται να έχετε επιβεβαιώσει τα δικά σας στοιχεία μέσω της εφαρμογής myInfo, να επαληθεύεται η σχέση σας με το προστατευόμενο μέλος και το προστατευόμενο μέλος να διαθέτει ΑΦΜ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού ανηλίκου με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ ή σε έμμισθη Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν δεν μπορείτε να εκδώσετε προσωπικό αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, ότι ανήκετε στην ίδια ή συσχετιζόμενη δημοτολογική μερίδα με το προστατευόμενο μέλος και ότι το ανήλικο προστατευόμενο μέλος διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.