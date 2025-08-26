Παράταση δύο μηνών και συγκεκριμένα μέχρι τις 5 Νοεμβρίου παίρνει η διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τους πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Η παράταση για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Με την ολοκλήρωση και της δίμηνης παράτασης, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι κάτοχοι του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης. Ένας αριθμός, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Πόσοι αριθμοί έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον Προσωπικό Αριθμό.

Η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Να θυμίσουμε ότι από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ, όπου θα λάβουν υποστήριξη και αναλυτική καθοδήγηση.