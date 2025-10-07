Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».
Το τελικό πλαίσιο στήριξης για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος, ανακοινώνει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ένα περίγραμμα μόνο των προθέσεων της κυβέρνησης, με τις λεπτομέρειες του σχήματος στήριξης να εξειδικεύονται σε δεύτερο χρόνο.
Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ προειδοποίησε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος, απειλεί να κλείσει δύο εργοστάσια. «Θα πονέσει την ελληνική οικονομία, αν αυτό συμβεί…», είπε ο ο βιομήχανος από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Ο ίδιος τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος φτάνει σε κλάδους της βιομηχανίας ακόμα και στο 60% του κόστους.
Στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ εκτός από τον πρωθυπουργό έχει προσκληθεί να μιλήσει και ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Δείτε live την ομιλία
