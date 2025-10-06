Την 1η Οκτωβρίου 2025, η Στρατιωτική Περιβαλλοντική Αστυνομία της Βραζιλίας και εθελοντές έσωσαν ένα αρσενικό ιαγουάρο που είχε τραυματιστεί από λαθροκυνηγούς με πάνω από 30 σκάγια στο κρανίο, το λαιμό και το στόμα του, αφού κολύμπησε οκτώ ώρες ενάντια στα ισχυρά ρεύματα του Ρίο Νέγκρο κοντά στο Μανάους. Αδύναμος και σχεδόν εξαντλημένος, δεν μπορούσε να φτάσει μόνος του στην ακτή.

Χάρη στην κοινή προσπάθεια της SEPET, της Περιβαλλοντικής Αστυνομίας, του Instituto Laiff/UFAM και της ομάδας της βουλευτή Τζοάνα Νταρκ, που εκπαιδεύτηκε από το GRAD, ο ιαγουάρος διασώθηκε με σκάφος όπως είναι ορατό στο βίντεο και μεταφέρθηκε για κτηνιατρική περίθαλψη.

Το εξαντλημένο ζώο υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο Τροπικό Ζωολογικό Κήπο και στις 4 Οκτωβρίου ξεκίνησε να δείχνει σημάδια βελτίωσης της υγείας του. Οι αρχές ερευνούν την παράνομη θήρευση εν μέσω απειλών για τους ιαγουάρους του Αμαζονίου από το λαθροθηρία και την απώλεια του οικοτόπου τους.

Jaguar rescued from a river after being shot with a shotgun, Brazil. Examinations revealed more than 30 lead pellets. The feline was rescued by a joint task force and remains hospitalized.🐆🥺🙏 pic.twitter.com/ATHu0qVxxj — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) October 5, 2025

Ο ιαγουάρος θα απελευθερωθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο

Υπό εντατική φροντίδα και συνεχή παρακολούθηση, ο ιαγουάρος που διασώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ρίο Νέγκρο, τελικά έφαγε για πρώτη φορά αυτό το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου. Το ζώο βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Tropical Zoo.

Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία αποκατάστασης του ζώου. Κατά τη διάρκεια μιας νέας αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, ο βιολόγος υπολοχαγός Αμαράλ, υπεύθυνος της εγκατάστασης, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πρόοδο του αιλουροειδούς.

«Η πρώτη σίτιση ήταν επιτυχής. Σε μια νέα επανεκτίμηση που πραγματοποίησα σήμερα, δεδομένης της καλής πορείας της ανάρρωσης, πιστεύω ότι θα απελευθερώσουμε το ζώο πριν από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία», δήλωσε ο βιολόγος.

GOOD NEWS ❤‍🩹 🐆 ❤‍🩹 The Jaguar underwent surgery and today, he is stable and recovering! We continue to monitor and support the jaguar’s health; so far, everything is going very well! He’s a male jaguar, weighing 54 kilos and measuring 1.78 meters from tail tip to head.

His eye… https://t.co/xUr17CYBFh pic.twitter.com/JfSvl3GtAE — Hannes Kächele (@hannes_1961) October 5, 2025

Τι αναφέρουν οι κτηνίατροι στο νεότερο ανακοινωθέν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να υποστηρίζουμε την υγεία του ιαγουάρου. Μέχρι στιγμής, όλα πάνε πολύ καλά! Είναι αρσενικός ιαγουάρος, ζυγίζει 54 κιλά και έχει μήκος 1,78 μέτρα από την άκρη της ουράς μέχρι το κεφάλι.

»Το μάτι του υπέστη σοβαρή βλάβη από τα πυροβολισμούς, αλλά το οίδημα και το πρήξιμο έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν. Η κτηνιατρική φροντίδα συνεχίζεται, με μια διεπιστημονική ομάδα βιολόγων και κτηνιάτρων. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τον επανεντάξουμε στη φύση. Όλα θα πάνε καλά!

»Αυτή ήταν, χωρίς αμφιβολία, μια από τις πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις στην ιστορία μας ως υπερασπιστές των ζώων και κτηνίατροι. Και κανείς δεν κάνει τίποτα μόνος του! Επικοινωνώντας με το Τάγμα Περιβαλλοντικής Αστυνομίας, η ομάδα μας, μαζί με το υπουργείο προστασίας ζώων δεν επιφυλάχθηκε προσπαθειών για να δράσει γρήγορα και να σώσει αυτό το ζώο.

» Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσους, μέσω αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας, κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του μεγαλύτερου αιλουροειδούς της Αμερικής.

Σήμερα, η κατάσταση του είναι σταθερή και αναρρώνει!»