Η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια έχει οδηγήσει τις υπερδυνάμεις του πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλιστικών προγραμμάτων με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία. Η Κίνα, στο πλαίσιο αυτό, δεν μένει με «σταυρωμένα τα χέρια» καθώς φέρεται να αναπτύσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί έως και 1000 εισερχόμενους πυραύλους ταυτόχρονα.

Το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από αισθητήρες που βρίσκονται στον αέρα, το διάστημα, το έδαφος και τη θάλασσα

Το σύστημα λέγεται ότι αξιοποιεί πληροφορίες από δορυφόρους, ραντάρ, οπτικούς αισθητήρες και μέσα αναγνώρισης σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα με τη βοήθεια αισθητήρων πολλαπλών τομέων. Εάν επιτύχει, θα γίνει το πρώτο γνωστό σύστημα αεράμυνας που θα διαθέτει παγκόσμια εμβέλεια – πολύ πριν ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά η πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για την αντιπυραυλική θωράκιση των ΗΠΑ με το «Golden Dome».

Αυξάνεται ο ανταγωνισμός

Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από το Πεκίνο έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στην Ουάσινγκτον σχετικά με τις δυνατότητες των στρατιωτικών αντιπάλων της.

Η Κίνα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους πυραυλικούς στόλους στον κόσμο και έχει πάρει τα πρωτεία έναντι των ΗΠΑ στην τεχνολογία των υπερηχητικών πυραύλων – όπλα με δυνατότητα ελιγμών που ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου επί πέντε ή περισσότερες φορές.

Ένα λειτουργικό κινεζικό παγκόσμιο αμυντικό σύστημα θα μπορούσε να θέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε μειονεκτική θέση, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται.

Οι δυνατότητες που έχει

Το πρόγραμμα φέρεται να έχει αναπτυχθεί από το Nanjing Research Institute of Electronics Technology και έχει ήδη δοκιμαστεί από τον στρατό της Κίνας (PLA). Η ομάδα περιέγραψε το έργο της σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Modern Radar, σύμφωνα με το Newsweek που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας και μηχανικός λογισμικού Li Xudong δήλωσε ότι το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από αισθητήρες επιτρέποντάς του να παρακολουθεί ταυτόχρονα έως και 1.000 πυραύλους.

Το σύστημα όχι μόνο υπολογίζει με ακρίβεια τις τροχιές των εισερχόμενων πυραύλων, αλλά έχει τη δυνατότητα να διακρίνει να διακρίνει τις πραγματικές απειλές κάτι που αποτελεί μια κρίσιμη δυνατότητα για την αποτελεσματική ενεργοποίηση των συστημάτων αναχαίτισης.

Όταν ενεργοποιηθεί θα φέρει πυραύλους αναχαίτισης σαν και αυτούς που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης του περασμένου μήνα, για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Άγνωστο το πότε

Παραμένει ασαφές ο βαθμός ετοιμότητας του μεγάλου εγχειρήματος. Ο στρατός της Κίνας αναμένεται να συνεχίσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μέχρι τα μέσα του αιώνα ώστε να επιτύχει να φτάσει να θεωρείται «παγκόσμιας κλάσης» σύμφωνα με πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.