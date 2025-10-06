Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ζητά από το Σύνταγμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.
Ενώ η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιεί το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία τονίζει πως «οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο».
Ανοίγει ο δρόμος για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων όλων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών
Μάλιστα καλεί τον πρωθυπουργό να πάρει θέση. «Να μας πει εάν θεωρεί ότι ένας πατέρας και μια μητέρα έχουν δικαίωμα να μάθουν από τι πέθανε το παιδί τους».
Οι εξελίξεις στο πεδίο ανοίγουν το δρόμο για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων όλων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Η νομική λύση που βρέθηκε
Σύμφωνα με πληροφορίες η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχθηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί .
Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπεί στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.
Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.
