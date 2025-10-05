Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ επιβεβαιώνει τις καταγγελίες για κακομεταχείριση και σε Έλληνες ακτιβιστές η οποία νομικά ισοδυναμεί με βασανιστήρια, των απαχθέντων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές. Οι περίπου 200 ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης και μέχρι το πρωί της Παρασκευής, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους. Ουσιαστικά ήταν ανακρίσεις.

Συγκεκριμένα η ΕΕΔΑ επικαλείται τις επίσημες ανακοινώσεις της Adalah, όπου υπήρξαν καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά, απειλές, παρενόχληση και στέρηση ύπνου. Οι ακτιβιστές εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα με πλαστικές χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, ενώ σε μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εμφανίστηκε μπροστά στα απαχθέντα μέλη, χαρακτηρίζοντας τους ως «τρομοκράτες».

﻿<br />

Πλέον τα μέλη του Global Sumud Flotilla και μεταξύ των οποίων οι 27 Έλληνες πολίτες, έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κετζιότ στην έρημο του Νεγκέβ. Όπως αναφέρεται «μέσω των της οργάνωσης Adalah δημοσιοποιήθηκαν καταγγελίες για συστηματική κακομεταχείριση: στέρηση τροφής, έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, νερό ακατάλληλης ή κακής ποιότητας, επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους των δεσμοφυλάκων».

Στέρηση φαρμάκων σε απαχθέντες ακτιβιστές και απεργίες πείνας

Η πρακτική αυτή, όπως περιγράφει το ΕΕΔΑ σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, βασανιστήριο μέσω στέρησης ιατρικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ο Έλληνας πολίτης Παντελής Λούβρος στερείται τα φάρμακά του, «γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση πως 11 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας, αντιδρώντας στις συνθήκες κράτησης και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων.

Η πλειονότητα των απαχθέντων μελών έχουν αρνηθεί να υπογράψουν έγγραφα που ψευδώς αναγνώριζαν «παράνομη είσοδο» στο ισραηλινό έδαφος. Ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βέλγος δικηγόρος Αλεξί Ντεσουάφ, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει απεργία πείνας.

Η ΕΕΔΑ επικαλείται την πρόσφατη έκθεση του Ισραηλινού Κέντρου Πληροφόρησης στα Κατεχόμενα Εδάφη – B’Tselem, με τίτλο «Welcome to Hell» («Καλώς ήρθατε στην Κόλαση»), όπου καταγράφεται και καταγγέλλεται η «μετατροπή σωφρονιστικών ιδρυμάτων σε de facto στρατόπεδα βασανιστηρίων».

<br />

Τι ζητά η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η ΕΔΔΑ ζητά «άμεση ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την άμεση επιστροφή των Ελλήνων πολιτών μέλη του Global Sumud Flotilla» και ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά τις συνθήκες κράτησης των Ελλήνων πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης τροφής, νερού και φαρμάκων.

Ζητείται η διερεύνηση της περίπτωσης του Έλληνα πολίτη Παντελή Λούβρου, ο οποίος στερείται την αναγκαία φαρμακευτική του αγωγή και το υπουργείο Εξωτερικών καλείται να «προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες όσο και επιβεβλημένες ενέργειες για τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης του κ. Λούβρου στη φαρμακευτική του αγωγή και την προστασία της ζωής και της υγείας του, καθώς το ζήτημα είναι επιτακτικό και άπτεται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

<br />

Ζητούμε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 11 Ελλήνων απεργών πείνας καθώς και οι ενέργειες που θα προβεί το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την «παράνομη αναχαίτιση πλοίων, μεταξύ των οποίων και πλοία με την ελληνική σημαία, και την απαγωγή Ελλήνων πολιτών σε διεθνή ύδατα, πράξη που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».