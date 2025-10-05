sports betsson
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Ποντένσε: «Κάναμε πολλά λάθη και ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλεύθηκε»
Ποδόσφαιρο 05 Οκτωβρίου 2025 | 23:42

Ποντένσε: «Κάναμε πολλά λάθη και ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλεύθηκε»

Ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη στο ντέρμπι της Τούμπας και εκεί ακριβώς στάθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε στις δηλώσεις του μετά το ματς...

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του ντέρμπι της Τούμπας, φτάνοντας στην ανατροπή με 2-1 επί του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν και τίποτα δεν… προμήνυε για το τι θα ακολουθούσε. Ωστόσο, τα σοβαρά λάθη στην άμυνα έδωσαν γκολ και ψυχολογία στον Δικέφαλο και σε αυτό ακριβώς στάθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Πορτογάλος μάλιστα σημείωσε πως ο Ολυμπιακός «δεν πρέπει να χάνει τέτοια ματς», στα οποία δηλαδή προηγείται και ελέγχει απόλυτα την εξέλιξή τους…

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, ανοίξαμε το σκορ, είχαμε κι άλλες ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλευτήκαμε για να τελειώσουμε το ματς. Κάναμε πολλά λάθη στο δεύτερο μέρος και ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλεύτηκε. Είχαμε βέβαια και ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε. Από την ισοπαλία και μετά ο ΠΑΟΚ βρήκε την αυτοπεποίθησή του. Δεν έπρεπε να χάσουμε τέτοια ματς, παιχνίδια δηλαδή που έχουμε τον έλεγχο και μετά χάνουμε. Σε τέτοιου είδους ματς όμως δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη.

Και οι δύο ομάδες έπαιζαν την περασμένη εβδομάδα. Δεν οφείλεται στην κόπωση, αλλά στη νοοτροπία μας. Επιτρέψαμε στον ΠΑΟΚ να πάει σε ψηλές μπαλιές, αφήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ τα δικά μας λάθη. Δεν χάσαμε λόγω της κούρασης από την Άρσεναλ.

Αυτά που θα πω στους συμπαίκτες μου δεν χρειάζεται να τα πω δημόσια. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε τόσα πολλά λάθη. Έχουμε ποιότητα και πρέπει να συνεχίσουμε να την δείχνουμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας. Να πιέζουμε και να επιβάλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Το βασικό είναι να μην αφήνουμε τον αντίπαλο και να μην κάνουμε από την πλευρά μας τόσα πολλά λάθη».

Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Wall Street
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

