Ποντένσε: «Κάναμε πολλά λάθη και ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλεύθηκε»
Ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη στο ντέρμπι της Τούμπας και εκεί ακριβώς στάθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε στις δηλώσεις του μετά το ματς...
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του ντέρμπι της Τούμπας, φτάνοντας στην ανατροπή με 2-1 επί του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν και τίποτα δεν… προμήνυε για το τι θα ακολουθούσε. Ωστόσο, τα σοβαρά λάθη στην άμυνα έδωσαν γκολ και ψυχολογία στον Δικέφαλο και σε αυτό ακριβώς στάθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Πορτογάλος μάλιστα σημείωσε πως ο Ολυμπιακός «δεν πρέπει να χάνει τέτοια ματς», στα οποία δηλαδή προηγείται και ελέγχει απόλυτα την εξέλιξή τους…
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1:
«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, ανοίξαμε το σκορ, είχαμε κι άλλες ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλευτήκαμε για να τελειώσουμε το ματς. Κάναμε πολλά λάθη στο δεύτερο μέρος και ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλεύτηκε. Είχαμε βέβαια και ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε. Από την ισοπαλία και μετά ο ΠΑΟΚ βρήκε την αυτοπεποίθησή του. Δεν έπρεπε να χάσουμε τέτοια ματς, παιχνίδια δηλαδή που έχουμε τον έλεγχο και μετά χάνουμε. Σε τέτοιου είδους ματς όμως δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη.
Και οι δύο ομάδες έπαιζαν την περασμένη εβδομάδα. Δεν οφείλεται στην κόπωση, αλλά στη νοοτροπία μας. Επιτρέψαμε στον ΠΑΟΚ να πάει σε ψηλές μπαλιές, αφήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ τα δικά μας λάθη. Δεν χάσαμε λόγω της κούρασης από την Άρσεναλ.
Αυτά που θα πω στους συμπαίκτες μου δεν χρειάζεται να τα πω δημόσια. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε τόσα πολλά λάθη. Έχουμε ποιότητα και πρέπει να συνεχίσουμε να την δείχνουμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας. Να πιέζουμε και να επιβάλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Το βασικό είναι να μην αφήνουμε τον αντίπαλο και να μην κάνουμε από την πλευρά μας τόσα πολλά λάθη».
