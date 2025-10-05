Συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ για τα δύο χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου

Στις 17:00 ξεκίνησε η συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, την οποία προγραμμάτισε η οργάνωση Israel-Greece Friendship Association.

Η συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ για τα δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου

​Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ελλάδας και του Ισραήλ, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και στη συνέχεια έψαλαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

Η παρουσία της αστυνομίας πέριξ του κτιρίου της πρεσβείας είναι πολύ ισχυρή, με την Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι αντισυγκέντρωση στην Πανόρμου, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Ως αποτέλεσμα, κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει η οδός Πανόρμου από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας έως το ύψος της Λ. Κηφισίας.