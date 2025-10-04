«Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί»

Οι εμπνευστές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών που συγκέντρωσε τον Σεπτέμβριο 1,2 εκατομμύρια υπογραφές υπέρ του δικαιώματος στην ασφαλή άμβλωση πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν «όσο χρειαστεί» μέχρι να πετύχουν τον στόχο τους.

Η Επιτροπή έκανε δεκτή την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν θα αποφασίσει πριν από το 2026 αν θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για τη χρηματοδότηση των ιατρικών δαπανών σε χώρες της ΕΕ όπου η άμβλωση είναι νόμιμη. «Θέλουμε να γίνουμε το μεγαλύτερο κίνημα που έχει δει ποτέ αυτή η πόλη και ίσως η ήπειρος», δήλωσε ο Νόνταρ Ρουχάντζε, συνιδρυτής της πρωτοβουλίας My Voice, My Choice, μετά τη συνάντηση με την επίτροπο Ισότητας Χάτζα Λαμπίμπ.

Οι υποστηρικτές της καμπάνιας αναγνωρίζουν ότι η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να νομοθετήσει την καθολική νομιμοποίηση της άμβλωσης, αλλά επιμένουν ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ταμείο στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντικά τα κράτη-μέλη. Το ταμείο αυτό δεν θα καλύπτει έξοδα μετακίνησης, αλλά μόνο την ιατρική πράξη. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 20 εκατομμύρια γυναίκες χρειάζονται κάθε χρόνο να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ένωσης για να μπορέσουν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους.

Κίνδυνος φυλάκισης

Η Μαλτέζα ακτιβίστρια Μπελ ντε Γιονγκ αφηγήθηκε την προσωπική της εμπειρία, όταν το 2021 χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να κάνει άμβλωση, καθώς στη Μάλτα η διαδικασία παραμένει παράνομη. «Ήμουν τυχερή που δεν καταδικάστηκα σε φυλάκιση, όπως μια άλλη γυναίκα πριν δύο μήνες. Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ για να αγωνίζομαι ακόμη για τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μου», είπε συγκινημένη.

Παρά την άνοδο της άκρας δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας πιστεύουν ότι έχουν στο πλευρό τους τις προοδευτικές δυνάμεις – σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους, φιλελεύθερους αλλά και μερίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στην Ευρωβουλή και, με τη στήριξη αρκετών κρατών-μελών, να πιέσουν την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία του ταμείου.

Όπως δηλώνουν, η καμπάνια τους δεν θα περιοριστεί στους θεσμούς. Θέλουν να βρίσκονται «σε κάθε καφέ, σε κάθε εστιατόριο και μπαρ» των Βρυξελλών, ώστε οι ευρωβουλευτές να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα μηνύματα της πρωτοβουλίας. Για τους ακτιβιστές, η μάχη για την ασφαλή άμβλωση στην Ευρώπη μόλις ξεκίνησε – και σκοπεύουν να τη δώσουν μέχρι τέλους.