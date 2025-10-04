sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Τζάρετ Σο: Εις θάνατον για καραμέλες κάνναβης!
Μπάσκετ 04 Οκτωβρίου 2025 | 13:35

Τζάρετ Σο: Εις θάνατον για καραμέλες κάνναβης!

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, Τζάρετ Σο κινδυνεύει με θανατική ποινή στην Ινδονησία για καραμέλες κάνναβης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζάρετ Σο, 35 ετών και ύψους 2,11 μ., βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, όχι μέσα στα παρκέ αλλά στα δικαστήρια της Ινδονησίας. Ο Αμερικανός σέντερ, που χαρακτηρίζεται «μπασκετμπολίστας-γυρολόγος» καθώς έχει αγωνιστεί σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ουρουγουάη, η Αργεντινή, ο Λίβανος και η Τυνησία, αγωνιζόταν φέτος στους Tangerang Hawks της ινδονησιακής λίγκας.

Πλέον, όμως, έχει αποβληθεί από την ομάδα του και τη διοργάνωση, καθώς βρίσκεται στη φυλακή με βαριές κατηγορίες για διακίνηση και κατανάλωση ναρκωτικών.

Η υπόθεση αφορά ένα δέμα με 132 καραμέλες κάνναβης, συνολικού βάρους 869 γραμμαρίων, που ο Σο παρήγγειλε από την Ταϊλάνδη έναντι 400 δολαρίων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χρήση τους σχετίζεται με την ανίατη νόσο του Κρον, από την οποία πάσχει και η οποία του προκαλεί χρόνιους πόνους στο πεπτικό σύστημα. «Έχω μια φλεγμονώδη πάθηση που δεν θεραπεύεται. Το μόνο που με ανακουφίζει είναι η κάνναβη. Έκανα ένα ηλίθιο λάθος», δήλωσε ο παίκτης από το κελί του στη βρετανική Guardian.

Ωστόσο, εκείνοι που παρέδωσαν το δέμα δεν ήταν απλοί ταχυδρόμοι αλλά δέκα αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε διανομείς. Έτσι ο Σο βρέθηκε κατευθείαν στα χέρια των αρχών. Στην Ινδονησία, οι ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών είναι εξαιρετικά αυστηρές, με την θανατική ποινή να παραμένει ενεργή. Το 2016, μάλιστα, τρεις ξένοι και ένας Ινδονήσιος εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού για ανάλογες υποθέσεις.

Ο Σο δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής για την ινδονησιακή λίγκα: υπήρξε πρωταθλητής το 2023 με τους Prawira Bandung και έχει πετύχει πάνω από 1.000 πόντους στην καριέρα του στη χώρα. Ωστόσο, η υπόθεση του αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τις αρχές, οι οποίες θέλουν να στείλουν «παράδειγμα» στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Ο ίδιος παρουσιάστηκε ενώπιον των ΜΜΕ με πορτοκαλί στολή κρατουμένου και χειροπέδες, σε μια κίνηση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν «παραδειγματική».

Το επιχείρημα της υπεράσπισης του Σο είναι ξεκάθαρο: δεν είναι έμπορος ναρκωτικών αλλά ασθενής που χρησιμοποιεί την κάνναβη ως θεραπεία. «Αυτό που εκείνοι θεωρούν ναρκωτικό, εγώ το θεωρώ φάρμακο. Είναι απλώς διαφορετικές κουλτούρες», λέει χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θυμίζει την περίπτωση της σταρ του WNBA Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία είχε φυλακιστεί στη Ρωσία για κατοχή κάνναβης πριν αφεθεί ελεύθερη με παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Σο, όμως, δεν έχει την ίδια δημοσιότητα ούτε το «βάρος» της NBA εμπειρίας.

Καθώς αναμένει τη δίκη του, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για την υπεράσπισή του. «Είμαι ασθενής, όχι εγκληματίας», τονίζει. Όμως στην Ινδονησία, όπου η πολιτική κατά των ναρκωτικών είναι από τις πιο σκληρές στον κόσμο, η φωνή του κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε ένα δικαστικό σύστημα που ελάχιστα αναγνωρίζει τον ιατρικό χαρακτήρα της κάνναβης.

Για τον Τζάρετ Σο, αυτό δεν είναι άλλο ένα παιχνίδι μπάσκετ. Είναι ο αγώνας ζωής και θανάτου που θα κρίνει το μέλλον του.

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Αθλητική Ροή
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
