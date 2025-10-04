Ο Τζάρετ Σο, 35 ετών και ύψους 2,11 μ., βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, όχι μέσα στα παρκέ αλλά στα δικαστήρια της Ινδονησίας. Ο Αμερικανός σέντερ, που χαρακτηρίζεται «μπασκετμπολίστας-γυρολόγος» καθώς έχει αγωνιστεί σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ουρουγουάη, η Αργεντινή, ο Λίβανος και η Τυνησία, αγωνιζόταν φέτος στους Tangerang Hawks της ινδονησιακής λίγκας.

Πλέον, όμως, έχει αποβληθεί από την ομάδα του και τη διοργάνωση, καθώς βρίσκεται στη φυλακή με βαριές κατηγορίες για διακίνηση και κατανάλωση ναρκωτικών.

Η υπόθεση αφορά ένα δέμα με 132 καραμέλες κάνναβης, συνολικού βάρους 869 γραμμαρίων, που ο Σο παρήγγειλε από την Ταϊλάνδη έναντι 400 δολαρίων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χρήση τους σχετίζεται με την ανίατη νόσο του Κρον, από την οποία πάσχει και η οποία του προκαλεί χρόνιους πόνους στο πεπτικό σύστημα. «Έχω μια φλεγμονώδη πάθηση που δεν θεραπεύεται. Το μόνο που με ανακουφίζει είναι η κάνναβη. Έκανα ένα ηλίθιο λάθος», δήλωσε ο παίκτης από το κελί του στη βρετανική Guardian.

Ωστόσο, εκείνοι που παρέδωσαν το δέμα δεν ήταν απλοί ταχυδρόμοι αλλά δέκα αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε διανομείς. Έτσι ο Σο βρέθηκε κατευθείαν στα χέρια των αρχών. Στην Ινδονησία, οι ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών είναι εξαιρετικά αυστηρές, με την θανατική ποινή να παραμένει ενεργή. Το 2016, μάλιστα, τρεις ξένοι και ένας Ινδονήσιος εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού για ανάλογες υποθέσεις.

Ο Σο δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής για την ινδονησιακή λίγκα: υπήρξε πρωταθλητής το 2023 με τους Prawira Bandung και έχει πετύχει πάνω από 1.000 πόντους στην καριέρα του στη χώρα. Ωστόσο, η υπόθεση του αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τις αρχές, οι οποίες θέλουν να στείλουν «παράδειγμα» στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Ο ίδιος παρουσιάστηκε ενώπιον των ΜΜΕ με πορτοκαλί στολή κρατουμένου και χειροπέδες, σε μια κίνηση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν «παραδειγματική».

Το επιχείρημα της υπεράσπισης του Σο είναι ξεκάθαρο: δεν είναι έμπορος ναρκωτικών αλλά ασθενής που χρησιμοποιεί την κάνναβη ως θεραπεία. «Αυτό που εκείνοι θεωρούν ναρκωτικό, εγώ το θεωρώ φάρμακο. Είναι απλώς διαφορετικές κουλτούρες», λέει χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θυμίζει την περίπτωση της σταρ του WNBA Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία είχε φυλακιστεί στη Ρωσία για κατοχή κάνναβης πριν αφεθεί ελεύθερη με παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Σο, όμως, δεν έχει την ίδια δημοσιότητα ούτε το «βάρος» της NBA εμπειρίας.

Καθώς αναμένει τη δίκη του, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για την υπεράσπισή του. «Είμαι ασθενής, όχι εγκληματίας», τονίζει. Όμως στην Ινδονησία, όπου η πολιτική κατά των ναρκωτικών είναι από τις πιο σκληρές στον κόσμο, η φωνή του κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε ένα δικαστικό σύστημα που ελάχιστα αναγνωρίζει τον ιατρικό χαρακτήρα της κάνναβης.

Για τον Τζάρετ Σο, αυτό δεν είναι άλλο ένα παιχνίδι μπάσκετ. Είναι ο αγώνας ζωής και θανάτου που θα κρίνει το μέλλον του.