Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04 Οκτωβρίου 2025 | 17:53

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Ήταν το 1955, όταν παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα μεγάλο καλλιτεχνικό φεστιβάλ: η αρχική του ονομασία Φεστιβάλ στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Επί 40 ημέρες, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα των Τεχνών θα συμμετέχουν – ξεχωρίζουν οι παραστάσεις των Αλέξη Μινωτή και Κατίνας Παξινού στην Επίδαυρο και οι συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου στην Αθήνα. Αυτή η διοργάνωση αποτέλεσε την αρχή για αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Από το τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και το Φεστιβάλ δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτή την «επέτειο». Έτσι το φετινό Φεστιβάλ έκλεισε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και γιορτής και με το ντοκιμαντέρ 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την πορεία των 70 χρόνων του Φεστιβάλ μέσα από προσωπικές, αυθεντικές, συγκινητικές αλλά και χιουμοριστικές αφηγήσεις ανθρώπων που το έζησαν εκ των έσω: σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, θεατρολόγοι, χορογράφοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και τεχνικοί ζωντανεύουν με τη βοήθεια σπάνιου αρχειακού υλικού, πλάνων από πρόβες και αποσπασμάτων από εμβληματικές παραστάσεις.

Παράλληλα παρουσιάστηκε ο επετειακός τόμος Εβδομήντα Πράξεις – μία εντυπωσιακή έκδοση 730 σελίδων (σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου και καλλιτεχνικό σχεδιασμό του δημιουργικού γραφείου bend) που περιλαμβάνει 846 τεκμήρια από καταλόγους και προγράμματα του Φεστιβάλ καθώς και αφίσες, φωτογραφίες, σκηνογραφικές μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτρης Πασσάς, τόνισε πως το ντοκιμαντέρ και το λεύκωμα αποτυπώνουν δύο διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά «ίχνη» – ένα έντυπο και ένα ψηφιακό – που τιμούν την πλούσια ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Ιωάννης Καπλάνης, υπογράμμισε πως η ταινία δεν έχει ακαδημαϊκό ή επιστημονικό χαρακτήρα. «Είναι η αθέατη πλευρά του Φεστιβάλ: οι άνθρωποί του, το κοινό του, η καθημερινότητά του. Αυτοί είναι το Φεστιβάλ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην παραγωγή της ταινίας αλλά και τους 70 ανθρώπους που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μπροστά στην κάμερα.

Το ντοκιμαντέρ Μέσα από τα Μάτια τους αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική μνήμη, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είναι μια κινηματογραφική καταγραφή που δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά εμπνέει την ελπίδα για συνέχιση αυτής της μεγάλης γιορτής πολιτισμού για πολλά ακόμη χρόνια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν καλλιτέχνες, συνεργάτες, φίλοι του Φεστιβάλ, δημοσιογράφοι και η διοίκηση του Οργανισμού, σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες και συγκίνηση.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, σε μια ατμόσφαιρα βαθιά ανθρώπινη, καθώς οι ιστορίες που προβάλλονταν στην οθόνη συναντούσαν τους ίδιους τους αφηγητές τους, παρόντες στην αίθουσα.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της elc productions. Συμπαραγωγός είναι η COSMOTE TV.

Συμμετέχουν

Ανέστης Αζάς | Πατρίσια Απέργη | Καίτη Βαβαλέα | Ελένη Βαροπούλου | Ευμορφία Βερβελή | Σταύρος Γασπαράτος | Κατερίνα Ευαγγελάτου | Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος | Δηώ Καγγελάρη | Αλεξία Καλτσίκη | Ιωάννης Καπλάνης | Καρυοφυλλιά Καραμπέτη | Λουκάς Καρυτινός | Δημήτρης Καταλειφός | Λένα Κιτσοπούλου | Φιλαρέτη Κομνηνού | Λυδία Κονιόρδου | Νικαίτη Κοντούρη | Περικλής Κούκος | Γιώργος Κουρουπός | Βαρβάρα Λαζαρίδου | Κάκια Λιακοπούλου | Νίκος Λιακόπουλος | Εύα Μανιδάκη | Μιχαήλ Μαρμαρινός | Γιάννης Μετζικώφ | Παναγιώτης Μιχαλόπουλος | Αριάν Μνουσκίν | Αμαλία Μουτούση | Μάριο Μπανούσι | Μαρία Παναγιωτοπούλου | Δημήτρης Παπάζογλου | Δημήτρης Παπαιωάννου | Δημήτρης Πασσάς | Χρήστος Περζός | Κώστας Πηλαβάκης | Δημήτρης Πιατάς | Ρένη Πιττακή | Παρασκευή Τεκτονίδου | Θεόδωρος Τερζόπουλος | Διονύσης Φωτόπουλος | Λυδία Φωτοπούλου | Κώστας Χαραλαμπίδης | Αργυρώ Χιώτη | Γιάννης Χουβαρδάς | Νίκος Ψαρράς

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου
Σενάριο – Αρχισυνταξία: Στέλιος Παρρής
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δαμιανός Αρωνίδης
Ηχοληψία: Δάφνη Φαραζή
Μοντάζ: Σοφία Σφυρή – Άλκι Παπασταθόπουλος
Επιστημονική Σύμβουλος: Ελένη Κουτσιλαίου
Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης Νιβολιανίτης
Executive Producer: Πέπη Νικολοπούλου
Assistant Project Manager: Γιώργος Ρόμπολας
Έρευνα – Αρχειακό Υλικό: Ελένη Κουτσιλαίου – Στέλιος Παρρής – Γιώργος Ρόμπολας
Camera Operators: Κώστας Nίλσεν – Πέτρος Ιωαννίδης – Βάσια Αναγνωστοπούλου
Σύμβουλος Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης
Λογιστήριο: Κωνσταντίνα Θεοφιλοπούλου
Παραγωγοί: Nίκος Βερβερίδης – Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Markets
Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
