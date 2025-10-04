Συνελήφθη 39χρονος φυγόποινος στο Ίλιον – Σε βάρος του εκκρεμεί ποινή κάθειρξης 27 ετών
Ο 39χρονος έχει καταδικαστεί μεταξύ άλλων για τα αδικήματα της ληστείας και του βιασμού
Συνελήφθη στο Ίλιον, στις 30 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ένας 39χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών.
Συγκεκριμένα, ο 39χρονος έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας, καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού.
Ληστείες
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 39χρονος διέπραξε τέσσερις ληστείες με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον, όπου αρχικά σε μία περίπτωση αφαίρεσε από διανομέα χρηματικό ποσό τραυματίζοντάς τον, ενώ το 2021, στην περιοχή του Ζεφυρίου, κινούμενος με όχημα, αφαίρεσε από πεζή γυναίκα τσάντα ώμου, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.
Επιπρόσθετα, ο 39χρονος, στην περιοχή του Ιλίου το 2017, μαζί με έναν συνεργό του, επιβίβασαν στο όχημά τους, με τη χρήση βίας, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις, ενώ το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο, δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
