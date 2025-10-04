Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνέλαβαν έναν 22χρονο αλλοδαπό στην Κω, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργάζεται σε ξενοδοχείο, μετά από καταγγελία 20χρονης, επίσης αλλοδαπής.

Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο νεαρός προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.

Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.