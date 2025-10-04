Κως: Συνελήφθη 22χρονος που κατηγορείται για βιασμό τουρίστριας
Ο 22χρονος αλλοδαπός εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Κω
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνέλαβαν έναν 22χρονο αλλοδαπό στην Κω, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργάζεται σε ξενοδοχείο, μετά από καταγγελία 20χρονης, επίσης αλλοδαπής.
Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο νεαρός προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.
Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
