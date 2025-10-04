Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Για την μεγάλη σημασία που έχουν οι βροχές του Φθινοπώρου κάνει λόγο ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει «οι ποτιστικές φθινοπωρινές βροχές αποτελούν ζωτικό μηχανισμό καθώς ενυδατώνουν τα εδάφη μετά από ένα ξηρό καλοκαίρι, προετοιμάζοντάς τα για τις χειμερινές καλλιέργειες, επανατροφοδοτούν τους υδροφορείς, συμβάλλοντας στην ισορροπία των υδάτινων πόρων, μειώνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, καθώς ενισχύουν τη βλάστηση και τη διαθεσιμότητα υγρασίας στη βιομάζα και τέλος συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία, ανανεώνοντας λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοπους».

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα

Όπως λέει «η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό».

Τέλος σημειώνει ότι οι βροχές συνεχίζονται και την ερχόμενη εβδομάδα.

🎯 H ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΩΝ ΒΡΟΧΩΝ – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo μεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής.

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.