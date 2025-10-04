Σε εξέλιξη βρίσκεται η 36η Σπαρτακιάδα, με την εκκίνηση να λαμβάνει χώρα στις 07:30 σήμερα το πρωί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο όπου συγκεντρώθηκαν οι ποδηλάτες και οι ποδηλάτισσες.

Η διέλευση των ποδηλατών από την Ολυμπία Οδό υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί στις 13:00

Η Σπαρτακιάδα «τερματίζει στον ανδριάντα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σπάρτης, η διαδρομή της οποίας είναι Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο – Ζάππειο – Σύνταγμα – Ομόνοια – Λεωφόρος Αθηνών – Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου – Κόρινθος – Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Άργους – Μύλοι – Αχλαδόκαμπος – Τρίπολη και ο τερματισμός στη Σπάρτη.

Να σημειωθεί ότι στον χώρο δίπλα στον τερματισμό θα υπάρχει περίπτερο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης, όπου το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα ενημερώνει για τη δυνατότητα να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών. Για όσους επιθυμούν να γίνουν δότες, το προσωπικό θα διενεργεί δειγματοληψία σιέλου.

Ολυμπία Οδός: Αυξημένη προσοχή για τους οδηγούς

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει τους ταξιδιώτες ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, σήμερα Σάββατο 04/10/2025 θα διέλθει από τμήμα του αυτοκινητόδρομου και συγκεκριμένα από την Ελευσίνα έως και τον Α/Κ Λουτρακίου μεγάλο πλήθος ποδηλατών με συνοδεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και της Τροχαίας, στο πλαίσιο της 36ης Σπαρτακιάδας.

«Η διέλευση των ποδηλατών, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπολογίζεται στο διάστημα από 08:00-13:00, θα πραγματοποιηθεί από τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ συνοδεία της Τροχαίας, και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις. Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Ποδηλατική Ένωση Παλαίμαχων Αθλητών (ΠΕΠΑ) ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι δεδομένου του «αγωνιστικού χαρακτήρα» που θα έχει η ανάβαση μετά το κοντρόλ στους Μύλους, «εφιστούμε την προσοχή σε όλους να μείνουν μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας και να ακολουθούν πιστά τον ΚΟΚ όπως και σε όλη την διαδρομή. Αθλητής που θα του γίνει παρατήρηση από τους κριτές για παραβίαση της διπλής διαχωριστικής ειδικά σε αριστερές στροφές και δεν συμμορφωθεί θα λάβει άμεσα ποινή 15 δευτερολέπτων στον χρόνο του».