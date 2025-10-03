Καρκινοπαθής 23χρονη είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης αν έκανε χημειοθεραπείες αλλά… – Ο ρόλος της μητέρας

Μια τραγική υπόθεση νεαρής που πέθανε από καρκίνο ενώ είχε αυξημένες πιθανότητες ίασης, ήρθε στο φως στη Βρετανία, αποκαλύπτοντας την τραγική επιρροή των θεωριών συνωμοσίας.

Όπως αποκάλυψε Βρετανίδα ιατροδικαστής η νεαρή ασθενής που διαγνώστηκε με μη Hodgkin λέμφωμα το 2023, απέρριψε τη συμβατική θεραπεία, καθώς «επηρεάστηκε αρνητικά» από τη μητέρα της για τις χημειοθεραπείες.

Ειδικότερα, η Paloma Shemirani, προτίμησε την «εναλλακτική» θεραπευτική μέθοδο που επέβλεπε η μητέρα της, Kate Shemirani, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τη New York Post.

«Φαίνεται ότι αν η Paloma είχε υποστηριχθεί και ενθαρρυνθεί να αποδεχτεί τη διάγνωσή της και να εξετάσει τη χημειοθεραπεία με ανοιχτό μυαλό, πιθανότατα θα είχε ακολουθήσει αυτή την πορεία», δήλωσε η ιατροδικαστής Catherine Wood κατά την ακροαματική διαδικασία της Πέμπτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η διάγνωση και οι πιθανόττηες ιάσης

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μετά τη διάγνωση του λεμφώματος, οι γιατροί είπαν στην Paloma ότι ο καρκίνος της ήταν «θεραπεύσιμος» και ότι με χημειοθεραπεία είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης.

Ωστόσο, η μητέρα της, Kate Shemirani που είναι πρώην νοσοκόμα και γνωστή υποστηρίκτρια της αντι-εμβολιαστικής κίνησης, την πίεσε να ακολουθήσει εναλλακτική ιατρική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kate, η οποία διαγράφηκε από το Βρετανικό Μητρώο Νοσοκόμων το 2021, αφού μια επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε διαδώσει θεωρίες που «έθεταν το κοινό σε σημαντικό κίνδυνο», είχε αναλάβει «ηγετικό ρόλο» στη θεραπεία της κόρης της.

Η θεραπεία Gerson

Όπως υποστηρίζει η Kate, κατάφερε να επιζήσει από καρκίνο του μαστού επειδή εφάρμοσε τη θεραπεία Gerson, που στοχεύει στην «αποτοξίνωση» του σώματος μέσω μιας αυστηρής vegan διατροφής, φυσικών χυμών, συμπληρωμάτων και συχνών κλυσμάτων καφέ.

Έτσι, συνέστησε τη θεραπεία στην Paloma, με τραγική δυστυχώς κατάληξη για την άτυχη 23χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων δεν έχει εγκρίνει τη θεραπεία Gerson για τη θεραπεία του καρκίνου ή οποιασδήποτε άλλης πάθησης.

Επίσης, σημαντικές οργανώσεις για τον καρκίνο προειδοποιούν για τη χρήση της, επικαλούμενες την έλλειψη επιστημονικών στοιχείων και τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Αρνούνταν ότι πάσχει από καρκίνο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Wood «η επιρροή που ασκήθηκε στην Paloma… συνέβαλε περισσότερο από ελάχιστα στο θάνατό της», οδηγώντας την Paloma να έχει αμφιβολίες σχετικά με τη διάγνωσή της.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως αναφέρει το BBC, ότι πριν το θάνατό της, η Paloma είχε αρνηθεί ότι έχει καρκίνο, χαρακτηρίζοντας τη διάγνωση «απολύτως παράλογη φαντασίωση, χωρίς αποδείξεις».

Παράλληλα, η 23χρονη είχε εκφράσει το φόβο της ότι η χημειοθεραπεία θα μπορούσε να την καταστήσει στείρα.

«Δεν θέλω να υποβληθώ σε μια τόσο σκληρή θεραπεία που θα μπορούσε ακόμη και να με σκοτώσει, όταν υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι καρκίνος», έγραψε.