Euroleague: Ξέσπασε (103-81) στην Ντουμπάι η Μονακό του Σπανούλη
Πρώτη νίκη για τη Μονακό, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διέλυσε με το ευρύ 103-81 τη Ντουμπάι για τη 2η αγωνιστική της Euroleague
Η Μονακό ξέσπασε στην πρωτάρα Ντουμπάι την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Ζαλγκίρις και έγραψε στο Πριγκιπάτο την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-81 την ομάδα των Εμιράτων, για τη 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τη στην πρώτη εφετινή ήττα της.
«Κλειδί» της επιτυχίας των Μονεγάσκων τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, το ρεσιτάλ δημιουργίας με 26 ασίστ(!) και η φυσικά η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 13 πόντους και έγραψαν στο 30΄ το μη αναστρέψιμο +20 (79-59).
Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντάνιελ Τάις, 14 ο Μάικ Τζέιμς και 12 ο Άλφα Ντιαλό. Από την Ντουμπάι ξεχώρισε ο Μφιουντού Καμπενγκέλε με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81
