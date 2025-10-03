Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

Συνέχεια στα όσα συνέβησαν μεταξύ των βουλευτών Ραλλία Χρηστίδου και Κώστα Μπάρκα στη Βουλή δίνουν πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «γέλια» και «ειρωνείες» την ώρα της ομιλίας της βουλεύτριας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

«Είναι τουλάχιστον χυδαίο την ώρα που μία βουλευτής μιλά από το βήμα της Βουλής για τον πατέρα που κάνει απεργία πείνας διεκδικώντας δικαιοσύνη για το παιδί του που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, και παράλληλα αναφέρεται στις συνταρακτικές καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι για τη διαφθορά καθώς και για την προτροπή της για την κατάργηση του Άρθρου 86 που αποτελεί ξεκάθαρη θέση του Κινήματος Δημοκρατίας, κάποιοι να γελούν και να ειρωνεύονται από κάτω», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται το Στέφανος Κασσελάκης.

Ακολούθως από το Κίνημα Δημοκρατίας προσθέτουν πως «και το έκαναν επειδή στο βήμα ήταν γυναίκα. Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία».

Πώς συνέβη το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν, όταν η κ. Χρηστίδου ολοκλήρωσε την ομιλία της και κατεβαίνοντας από το βήμα, πήγε προς το σημείο που βρισκόταν ο κ. Μπάρκας και του είπε: «αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».

Αμέσως προκλήθηκε ένταση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να ενημερώνει σχετικώς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επιμένοντας πως δεν αντέτεινε κάτι στα λεγόμενα της συναδέλφου του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Χρηστίδου, η ενόχλησή της προέκυψε από την αντίδραση του κ. Μπάρκα όταν εκείνη μιλούσε για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους η κ. Χρηστίδου.