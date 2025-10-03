newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Παρασκήνιο 03 Οκτωβρίου 2025 | 17:20

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συνέχεια στα όσα συνέβησαν μεταξύ των βουλευτών Ραλλία Χρηστίδου και Κώστα Μπάρκα στη Βουλή δίνουν πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «γέλια» και «ειρωνείες» την ώρα της ομιλίας της βουλεύτριας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

«Είναι τουλάχιστον χυδαίο την ώρα που μία βουλευτής μιλά από το βήμα της Βουλής για τον πατέρα που κάνει απεργία πείνας διεκδικώντας δικαιοσύνη για το παιδί του που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, και παράλληλα αναφέρεται στις συνταρακτικές καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι για τη διαφθορά καθώς και για την προτροπή της για την κατάργηση του Άρθρου 86 που αποτελεί ξεκάθαρη θέση του Κινήματος Δημοκρατίας, κάποιοι να γελούν και να ειρωνεύονται από κάτω», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται το Στέφανος Κασσελάκης.

Ακολούθως από το Κίνημα Δημοκρατίας προσθέτουν πως «και το έκαναν επειδή στο βήμα ήταν γυναίκα. Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία».

Πώς συνέβη το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν, όταν η κ. Χρηστίδου ολοκλήρωσε την ομιλία της και κατεβαίνοντας από το βήμα, πήγε προς το σημείο που βρισκόταν ο κ. Μπάρκας και του είπε: «αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».

Αμέσως προκλήθηκε ένταση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να ενημερώνει σχετικώς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επιμένοντας πως δεν αντέτεινε κάτι στα λεγόμενα της συναδέλφου του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Χρηστίδου, η ενόχλησή της προέκυψε από την αντίδραση του κ. Μπάρκα όταν εκείνη μιλούσε για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους η κ. Χρηστίδου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Economy
Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

