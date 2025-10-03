Επεισόδιο «πρώην συντρόφων» στην Ολομέλεια της Βουλής
Κώστας Μπάρκας και Ραλία Χρηστίδου πρωταγωνίστησαν σε μια ένταση στην Ολομέλεια.
Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα βρέθηκαν πριν από λίγο στην αίθουσα της Ολομέλειας, οι πρώην σύντροφοι -και πλέον μάλλον άσπονδοι φίλοι- Κώστας Μπάρκας και Ραλλία Χρηστίδου.
Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Χρηστίδου ολοκλήρωσε την ομιλία της και κατεβαίνοντας από το βήμα, πήγε προς το σημείο που βρισκόταν ο κ. Μπάρκας και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».
Αμέσως προκλήθηκε ένταση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ενημερώνει σχετικώς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επιμένοντας πως δεν αντίτεινε κάτι στα λεγόμενα της συναδέλφου του.
Ωστόσο, σύμφωνα με την κυρία Χρηστίδου, η ενόχλησή της προέκυψε από την αντίδραση του Μπάρκα όταν εκείνη μιλούσε για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών.
«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους η κυρία Χρηστίδου.
