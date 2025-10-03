magazin
Σπυριδούλα live: Rock birthday party στο «Κύτταρο»
Σπυριδούλα live: Rock birthday party στο «Κύτταρο»

Το θρυλικό συγκρότημα Σπυριδούλα έρχεται για ένα live το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο Κύτταρο.

Είναι ένα από τα θρυλικά συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής, έχοντας συνδεθεί με μερικές από τις καλύτερες δουλειές του Παύλου Σιδηρόπουλου. Και οι μοναδικοί Σπυριδούλα ετοιμάζονται να ανέβουν και πάλι στη σκηνή,  το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο Κύτταρο.

«Ο Νοέμβριος ήταν πάντα ένας ιδιαίτερος μήνας για μας. Στις 6 κάναμε την πρώτη μας συναυλία, στις 7 ήταν τα γενέθλια του Νίκου και στις 20 πρωτοσυναντηθήκαμε με τον Παύλο.

Για να θυμηθούμε από που ξεκινήσαμε, αλλά και για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών που δεν είναι πια μαζί μας, θα βρεθούμε το Σάββατο 8/11 στη φιλόξενη σκηνή του Κυττάρου, για ένα τρίωρο ηλεκτρισμού, με την βοήθεια καλών φίλων», γράφουν στο σημείωμα τους οι διοργανωτές.

Ποιοι συμμετέχουν

Αλέξης Καλοφωλιάς (Last drive, Holly stranger)

Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα)

Frank Panx (Panx Romana, Σαλταδόροι)

Γιώργος Παυλίδης (Χάσμα, Πεθαίνουν στο τέλος).

Η μουσική ιστορία του group

Η Σπυριδούλα ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1977 από τους αδελφούς Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο και θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συνεργασία με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, καρπός της οποίας ήταν ο δίσκος ΦΛΟΥ, που έχει χαρακτηριστεί «εμβληματικός». Το συγκρότημα διένυσε μια πορεία 48 χρόνων, με εκατοντάδες εμφανίσεις και 4 δίσκους.

Μετά τον θάνατο του Ν.Σπυρόπουλου, το συγκρότημα έπεσε σε απραξία, μέχρι πέρυσι, που με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 45 χρόνων από την κυκλοφορία του ΦΛΟΥ, τα εναπομείναντα μέλη αποφάσισαν να παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα σ΄ αυτόν τον τόσο σημαντικό δίσκο, αλλά και στην γενικότερη πορεία τους.

Οι συναυλίες αυτές αποτελούν φόρο τιμής στη μνήμη των αρχικών μελών, που δεν είναι πια μαζί μας, δηλαδή στους Παύλο Σιδηρόπουλο, Νίκο Σπυρόπουλο και Τόλη Μαστρόκαλο.

Πληροφορίες

Κύτταρο

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

2108224134

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.gr

