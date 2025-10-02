Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2: Μεγάλο «διπλό» στο 90′ για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vid)

Σπουδαίο διπλό στο «Μονζουίκ» για την Παρί Σεν Ζερμέν! Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με γκολ του Φεράν από νωρίς, αλλά Μαγιούλου και Ράμος έδωσαν τη νίκη με 2-1 στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε που μεταξύ άλλων δεν είχε διαθέσιμους τους Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρατσχέλια.

Σημαντικές απουσίες είχαν και οι Καταλανοί καθώς έλειπαν οι Ραφίνια, Γκάβι και Φερμίν. Το απόλυτο μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League οι φιλοξενούμενοι, στους τρεις βαθμούς έμειναν οι γηπεδούχοι που την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται τον Ολυμπιακό.





Η Μπάρτσα μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 20′ από τρομερή μπαλιά του Ράσφορντ ο Φεράν με προβολή έκανε το 1-0. Έξι λεπτά πριν ο σκόρερ είχε προειδοποιήσει, με τον Ζαμπαρνί να σώζει πάνω στη γραμμή. Σταδιακά μετά το γκολ η Παρί ανέβασε την απόδοσή της και αφού έχασε μία ευκαιρία με τον Χακίμι στο 30′, στο 38′ έκανε το 1-1 με άψογο τελείωμα του Μαγιούλου που νίκησε όλη την άμυνα της Μπαρτσελόνα παίρνοντας ασίστ από τον Μέντες.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε λίγες αλλά μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Μπαρκολά για την Παρί στο 54′ και με τον Όλμο για την Μπαρτσελόνα στο 64′, με τον Χακίμι να σώζει με τάκλιν μπροστά στη γραμμή. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και φτάσαμε στο 84′ όπου ο Λι-Κανγκ-Ιν βρήκε δοκάρι με ωραίο σουτ. Στο 90′ όμως από ωραίο γύρισμα του Χακίμι, ο Ράμος από κοντά έγραψε το τελικό 1-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η Παρί είχε πιο πολλές δυνάμεις στο φινάλε του ματς, έψαξε περισσότερο το γκολ και το βρήκε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Μετά το γκολ που δέχθηκε η Παρί άρχισε να… παίζει, απείλησε την Μπαρτσελόνα και έφτασε σε μία δίκαιη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Κουμπαρσί δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ και είχε πολλά προβλήματα με τους επιθετικούς της Παρί σε όλο το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Στο 63′ ο Όλιβερ χάρισε δεύτερη κίτρινη στον Μέντες για φάουλ πάνω στον Γιαμάλ. Κατά τα άλλα δεν είχε κάποια άλλη δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ

20’ Τόρες / 38’ Μαγιούλου, 90′ Ράμος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία (86’ Κρίστιανσεν), Μαρτίν (72’ Μπαλντέ), Ντε Γιονγκ, Πέδρι (79’ Μπερνάλ), Όλμο (72’ Κασαδό), Ράσφορντ (72’ Λεβαντόφσκι), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπάρνι, Μέντες, Πάτσο, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (72’ Ράμος), Εμπαγέ (65’ Ερντανέζ), Μπαρκολά, Μαγιουλού

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

21/10 Μπαρτσελόανα-Ολυμπιακός

21/10 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν