Απίστευτο: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Αβράμοβιτς, λόγω λάθους του φυσιοθεραπευτή του
Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους δύο μήνες, επειδή ο φυσιοθεραπευτής του τράβηξε υπερβολικά το πόδι.
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
- «Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας
- Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη με εγκατάλειψη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι – Συγκρούστηκε με μηχανή
- H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου
Νοκ άουτ θα παραμείνει για τους επόμενους δύο μήνες ο γκαρντ της Dubai BC, Αλέκσα Αβράμοβιτς, για… ασυνήθιστο λόγο.
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η «Arena Sport», κατά τη διάρκεια διατάσεων, ο Σέρβος τραυματίστηκε στο γόνατο επειδή ο φυσιοθεραπευτής του τράβηξε υπερβολικά το πόδι του.
Ο Αβράμοβιτς και ο τραυματισμός στο Eurobasket
Θυμίζουμε ότι ο Αβράμοβιτς είχε τραυματιστεί και στο Eurobasket, και προοριζόταν να χάσει μόνο το πρώτο παιχνίδι της Euroleague, ωστόσο το νέο πρόβλημα που αποκόμισε θα τον κρατήσει ακόμα περισσότερο εκτός παρκέ.
Ο Έντιν Άβντιτς, που αποκάλυψε την είδηση, ανέφερε: «Ο Αλέκσα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για οκτώ έως 12 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τον τραυμάτισε ο φυσιοθεραπευτής, ο οποίος, κατά τις διατάσεις, προφανώς του τράβηξε υπερβολικά το πόδι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι θα συμβεί αυτό, αλλά… Τουλάχιστον δύο μήνες αποχής τον περιμένουν γι’ αυτόν τον λόγο. Όσο ξέρω, πρόκειται για τους συνδέσμους του γόνατος»
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται για μεταγραφή στα γκαρντ
- Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο «Μονζουίκ»
- Υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό ο Θουμπιμέντι: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά – Υποφέραμε κάποιες στιγμές…»
- Απίστευτο: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Αβράμοβιτς, λόγω λάθους του φυσιοθεραπευτή του
- Η ΑΕΚ και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Μάρκο Νίκολιτς (vids)
- Μούσα: «Με πλησίασαν, μιλήσαμε, αλλά αποφάσισα να πάω στην Dubai BC»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις