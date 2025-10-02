Απίστευτο: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Αβράμοβιτς, λόγω λάθους του φυσιοθεραπευτή του

Νοκ άουτ θα παραμείνει για τους επόμενους δύο μήνες ο γκαρντ της Dubai BC, Αλέκσα Αβράμοβιτς, για… ασυνήθιστο λόγο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η «Arena Sport», κατά τη διάρκεια διατάσεων, ο Σέρβος τραυματίστηκε στο γόνατο επειδή ο φυσιοθεραπευτής του τράβηξε υπερβολικά το πόδι του.

Ο Αβράμοβιτς και ο τραυματισμός στο Eurobasket

Θυμίζουμε ότι ο Αβράμοβιτς είχε τραυματιστεί και στο Eurobasket, και προοριζόταν να χάσει μόνο το πρώτο παιχνίδι της Euroleague, ωστόσο το νέο πρόβλημα που αποκόμισε θα τον κρατήσει ακόμα περισσότερο εκτός παρκέ.

Ο Έντιν Άβντιτς, που αποκάλυψε την είδηση, ανέφερε: «Ο Αλέκσα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για οκτώ έως 12 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τον τραυμάτισε ο φυσιοθεραπευτής, ο οποίος, κατά τις διατάσεις, προφανώς του τράβηξε υπερβολικά το πόδι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι θα συμβεί αυτό, αλλά… Τουλάχιστον δύο μήνες αποχής τον περιμένουν γι’ αυτόν τον λόγο. Όσο ξέρω, πρόκειται για τους συνδέσμους του γόνατος»